Когда посолить воду для пасты, чтобы блюдо получилось идеальным: секрет от шеф-повара

Правильно подсоленная вода помогает добиться консистенции "аль денте".

Вкус и текстура пасты зависят не только от качества продукта, но и от правильного приготовления. Шеф-повар рассказал, в какой момент нужно солить воду, чтобы блюдо получилось удачным, пишет Simply Recipes.

По словам шеф-повара Лоренцо Бони, лучший момент для добавления соли – когда вода уже закипела, непосредственно перед тем, как положить пасту.

Если добавить соль слишком рано, это может замедлить процесс закипания воды. Кроме того, не стоит оставлять воду с солью кипеть слишком долго до приготовления пасты. По словам Бони, в таком случае образуется высокая концентрация натрия, из-за чего готовое блюдо может получиться слишком соленым.

Видео дня

Количество воды также имеет значение, ведь от её объёма зависит, сколько соли нужно использовать. Бони отметил, что правильная пропорция – примерно 4 чайные ложки соли на 3,8 литра воды.

Что касается количества воды для варки пасты, шеф-повар советует ориентироваться на упаковку продукта.

"Я всегда рекомендую начинать с большого количества воды. Обычно на одну упаковку пасты требуется около 3,8 литра воды. Всегда используйте сильный огонь и доводите воду до активного кипения", – сказал он.

Форма и размер пасты не влияют на количество соли, которое нужно добавлять в воду. Однако, по словам Бони, стоит учитывать соус, с которым её будут подавать.

"Важным фактором являются различные виды соусов, ведь некоторые из них естественным образом содержат больше соли. Поэтому для таких блюд рекомендуется использовать меньше соли в воде", – пояснил шеф-повар.

Почему важно солить воду для пасты

Как отметил Бони, правильное количество соли важно для получения идеальной текстуры пасты "аль денте".

"Соль – это ключевой элемент для достижения идеальной текстуры аль денте. Без неё вы никогда не получите того самого правильного ощущения при укусе и вкуса", – подчеркнул он.

Кроме того, соль помогает предотвратить слипание пасты во время варки и подчеркивает её нежные вкусовые оттенки.

Еще больше интересного о приготовлении пасты

Ранее УНИАН писал о том, что варить макароны в кастрюле – "прошлое столетие". Кулинарные эксперты назвали более быструю и простую альтернативу.

Как отмечалось в материале, приготовление пасты обычно не занимает много времени, но если вы сначала нагреваете воду в кастрюле, это может немного затянуться. По мнению кулинарных экспертов, для быстрого приготовления пасты стоит воспользоваться другим популярным предметом кухонного инвентаря – сковородой.

Вас также могут заинтересовать новости: