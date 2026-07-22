Миллионы лет назад Марс мог быть горячей планетой, где даже существовала жизнь

Учены обнаружили следы магмы под поверхностью Марса.

Новые исследования показали, что под корой планеты Марс когда-то текли реки магмы. Как пишет The Guardian, это повышает вероятность того, что на Марсе могла существовать жизнь. А также расширяет круг планет, которые когда-то могли быть обитаемыми.

Журналисты пишут, что исследователи из Оксфордского университета изучили данные аппаратом НАСА Insight. Он зафиксировал сейсмические волны, вызванные ударами метеоритов и землетрясениями на Марсе. Они использовали эти сейсмические данные для анализа границы на глубине 24 км под поверхностью Марса. Результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, показали, что наиболее вероятной причиной существования этой границы является скопление расплавленной породы глубоко под землей. Причем магма простиралась в стороны на сотни или даже тысячи километров.

Раньше считалось, что под вулканами Марса находятся простые изолированные магматические камеры. Но теперь стало понятно, что система магматических каналов была более сложной и взаимосвязанной.

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"Такая система потенциально могла бы создать химически сложную кору, способную к переработке элементов и поддерживающую процессы, необходимые для образования атмосферы и океана на поверхности", - говорится в статье.

Это также помогло бы регулировать климат. Ранее такое считалось возможным на планетах с тектоническими передвижениями плит. Таким образом, что каменистые планеты, ранее считавшиеся непригодными для жизни из-за отсутствия тектоники плит, теперь заслуживают повторного внимания.

Атмосфера на экзопланете

Напомним, что международная группа астрономов впервые обнаружила атмосферу вокруг каменистой экзопланеты, находящейся в так называемой "зоне жизни" своей звезды. Речь идет о планете LHS 1140 b, которую считают одним из самых перспективных кандидатов для поиска внеземной жизни.

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