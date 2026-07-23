Зарубежный аналитик рассказал, чего ожидать от командования Драпатого

Он напомнил, что Драпатому 43 года, тогда как российскому главнокомандующему, начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову, 70.

Украина вступила в новую фазу войны несколько недель назад, потому что, используя беспилотники и разработанные внутри страны системы вооружения, она способна оказывать давление на Россию с помощью дальнобойного оружия. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге.

По его словам, теперь это включает в себя также корабли и катера в Азовском море и вокруг Крыма в Чёрном море.

"Михаил Драпатый, безусловно, расширит этот подход. Наибольшая надежда Украины заключается в том, что посредством давления, особенно с помощью глубоких ударов, она нарушит финансовое снабжение России за счёт продажи энергоносителей, дестабилизирует систему президента РФ Владимира Путина и заставит его хотя бы рассмотреть возможность секторального прекращения огня - то есть начать переговоры о прекращении обстрелов друг друга с использованием дальнобойного оружия", - сказал он изданию Tagesschau.

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Он считает, что с военно-исторической точки зрения примечательно то, что человек, неоднократно командовавший боевыми частями и сам воевавший с 2014 года, поднялся с должности командира батальона до главнокомандующего вооруженными силами.

"Это значительно повышает его квалификацию и, вероятно, окажет положительное влияние на ведение войны Украиной. Теперь войну возглавляет поколение офицеров и генералов, воспитанных в этом контексте. В военной истории это часто тот момент, когда способность заявить о себе возрастает еще больше", - пояснил Ланге.

Аналитик напомнил, что Драпатому 43 года, тогда как российскому главнокомандующему, начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову, 70.

"Разные поколения воюют друг против друга. Это влияет на доктрину, структуру, использование технологий и оперативность. Я считаю, что это плохая новость для России, и именно так прокомментировали это российские эксперты. Они очень уважают тот факт, что у украинских вооруженных сил теперь есть такой главнокомандующий", - добавил он.

Назначение Драпатого

Накануне Михаил Драпатый приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю президента Украины за поддержку этого решения", - отметил он.

Драпатый рассказал, что познакомился со Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области.

По его словам, за время командования Скибюка в ДШВ "выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие".

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