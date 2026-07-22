Без глаз и названы в честь демона: в пещерной реке в Алабаме открыли новый вид рыб

Уникальные рыбы могли подняться на поверхность из водоносного горизонта.

В Алабаме сложилась одна из самых уникальных экосистем США. Она расположена в заполненной водой пещере Бобкэт длиной всего 450 м.

Как пишет popsci.com, исследователи почти 40 лет наблюдают за пещерой, изучая ее редкого обитателя – алабамскую пещерную креветку (Palaemonias alabamae). Этот вид пресноводных ракообразных встречается только в этих пещерных системах. А вовремя недавней экспедиции в пещере Бобкэт нашли еще одного уникального обитателя.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, биологи из Обернского университета обнаружили в пещере бледную, безглазую рыбу длиной менее 5 см. Несмотря на свои миниатюрные размеры, новый вид теперь имеет внушительное название: пещерная рыба-демон (Demogorgonichthys arcanus). Этот подземный обитатель настолько генетически отличается от всех видов рыб, что получил собственный род. Это делает рыбу одной из самых редких в мире.

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Исследователи видели не более 20 таким рыб. Они пока не знают, жили ли рыбы в пещере всегда или же поднялись на поверхность недавно, а зародились где-то в глубине водоносного горизонта.

Она является родственником более распространенного южного вида пещерных рыб (Typhlichthys subterraneus), а также более редкой алабамской пещерной рыбе (Speoplatyrhinus poulsoni). Однако обладает ключевыми отличиями. Помимо уникальной морды, формы тела и отсутствия окраски, у демонической пещерной рыбы отсутствует часть ключевого гена, связанного со светочувствительностью - она никак не реагирует на свет.

Подземные животные - больше уникальных видов

Напомним, что существует много видов, которые смогли приспособиться к жизни и даже эволюционировать без зрения, полагаясь на другие органы чувств. Среди них саламандры, рыбы, насекомые, подводные обитатели и более привычные на кроты.

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