Греция 'зарубила' план Евросоюза по санкциям против России, - Politico

Дипломат ЕС подтвердил, что послы проведут дополнительный раунд переговоров в четверг утром, чтобы попытаться сохранить пакет мер.

Странам ЕС не удалось достичь соглашения по новым масштабным санкциям против России после того, как Греция заблокировала эти меры, чтобы защитить свою отрасль морских перевозок топлива. Об этом пишет Politico.

Переговоры в среду, завершившиеся вечером, стали лишь последним этапом в серии попыток добиться единогласного соглашения, необходимого по целому ряду мер в области энергетики и торговли, призванных истощить военный бюджет Москвы.

Отмечается, что пакет мер был представлен в июне, но обсуждение деталей затянулось, несмотря на то, что в процессе были смягчены значительные его части, такие как запрет на импорт российских морепродуктов и визовые ограничения для российских военнослужащих.

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Афины заняли жесткую позицию в отношении предложенного запрета на поставки российского газа компаниями ЕС потребителям за пределами ЕС, утверждая, что это выходит за рамки ранее согласованных решений лидеров и что эта практика все равно будет продолжаться, суда будут просто перерегистрироваться за границей.

Дипломат ЕС подтвердил, что послы проведут дополнительный раунд переговоров в четверг утром, чтобы попытаться сохранить пакет мер.

Важно, что Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, в среду предложила разрешить европейским газовозам экспортировать российский СПГ в третьи страны до января 2029 года.

Предложение, с которым ознакомилось издание, ограничивает российский экспорт и запрещает заключение новых контрактов. В статье сказано:

"Однако греческое правительство до сих пор отказывается от компромисса и вместо этого хочет бессрочного исключения, заявили три дипломата ЕС, участвовавшие в обсуждениях".

Греческая судоходная компания "Dynagas" - одна из немногих, эксплуатирующих суда ледового класса, способные достигать российского терминала СПГ в Северном Ледовитом океане. Если ЕС запретит греческим компаниям экспортировать российский газ, греческое правительство утверждает, что суда просто зарегистрируются в других странах, что снизит контроль со стороны ЕС.

Отмечается, что задержка выходит за рамки ожидаемого крайнего срока для рассмотрения законодательных вопросов, поскольку среда изначально должна была стать последней встречей послов до окончания летних каникул в августе.

Санкции против РФ

Ранее издание Financial Times писало, что пока Евросоюз пытается согласовать 21-й пакет экономических санкций против России, единство ослабевает. Полдесятка столиц потребовали исключений или заблокировали меры в попытке защитить корпоративные гиганты или национальные экономические интересы.

Издание отмечало, что сейчас не время терять решимость. Это может привести к поражению на пути к возможной победе в попытках убедить Москву принять прекращение огня вдоль нынешней линии фронта.

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