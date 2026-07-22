Крупнейший зерновой хаб России ограничил работу ночью из-за украинских дронов, - Reuters

Новороссийск является крупнейшим портом России по объемам грузооборота.

Россия ввела временный запрет на движение судов в порт Новороссийска и из него в период с полуночи до 5 утра. Решение принято из-за атак украинских дронов, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в зерновой отрасли.

По словам источников, распоряжение было устным. Они отметили, что грузоотправителям не направлялся никакой официальный документ.

Также собеседники агентства добавили, что за пределами ночного периода ограничений порт функционирует в обычном режиме, и отгрузка зерна не пострадала.

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В агентстве напомнили, что Новороссийск является крупнейшим портом России по объемам грузооборота. Через него проходит до трети российского экспорта зерна.

Из Новороссийска также отгружаются нефть, металлы и грузы в контейнерах. Постановление правительства РФ, опубликованное 21 июля, запретило судам стоять на якоре в районах, не охваченных системами противовоздушной обороны, в порту Азов в Азовском море и в порту Кавказ в Керченском проливе.

Удар по одному из крупнейших российских портов на Балтийском море

Напомним, что в ночь на 4 июля украинские дроны атаковали Санкт-Петербург. Главной целью стал местный нефтяной терминал – один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

В соцсетях сообщалось о масштабных попаданиях в порт. На месте вспыхнул пожар. Тогда горел нефтяной терминал.

Кроме того, в ночь на 4 июля сообщения о взрывах поступали и из других регионов России и с оккупированных территорий. В частности, в Луганске в районе Камброда сообщалось о взрывах и вторичной детонации, а в Чувашии звучали сообщения о работе воздушной тревоги. На видео, записанных местными жителями, можно увидеть пролет ракет "Фламинго".

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