15 ингредиентов в кусочке рыбы: полезен ли 'Филе-о-Фиш' из Макдональдса, как принято думать

Филе-о-Фиш из McDonald's кажется полезнее бургера – ведь внутри рыба, но есть "но".

Вот уже более шести десятилетий у посетителей McDonald's есть возможность отказаться от говядины и выбрать вместо неё сэндвич Filet-O-Fish. Рыба широко считается одним из самых полезных источников белка, что делает это предложение заманчивым для тех, кто следит за здоровьем.

Но то, что в центре сэндвича – кусок минтая, ещё не означает, что сам сэндвич следует считать здоровой едой, пишет Tasting Table. Мир питания полон модных веяний и полутонов. За исключением таких вещей, как сырые органические овощи, почти невозможно назвать какой-либо продукт бесспорно полезным.

Однако когда речь заходит о знаменитом сэндвиче Filet-O-Fish от McDonald's, дела обстоят не так уж радужно. Классический Filet-O-Fish состоит из квадратной котлеты из жареного минтая с половиной ломтика американского сыра и соусом тартар на пропаренной булочке.

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Рыба, может, и полезна, но жареная рыба – уже меньше, и ни один из остальных ингредиентов в ближайшее время не попадёт в список здоровых продуктов. Еще один элемент, ставший в последние годы определяющим для здорового питания, – отсутствие сильно переработанных ингредиентов.

Короткие списки ингредиентов из цельных продуктов – новый золотой стандарт, и, к сожалению, именно здесь Filet-O-Fish не дотягивает. Сама рыбная котлета действительно сделана из минтая, но в этом маленьком квадратике рыбы более 15 ингредиентов, включая различные крахмалы, муку, масла – в том числе гидрогенизированное, – сахар, целлюлозную камедь и сыворотку.

Булочка – это промышленный хлеб магазинного типа с ещё одним длинным, труднопроизносимым списком ингредиентов, и никто не станет спорить, что американский сыр или соусы на основе майонеза – особенно полезный выбор.

Насколько полезен Filet-O-Fish в цифрах

С чисто качественной точки зрения рыбный сэндвич McDonald's выглядит таким же вредным, как и любой другой фастфуд. Но чтобы по-настоящему понять, как он смотрится на фоне других предложений из окошка выдачи, нужно углубиться и в количественную сторону.

Сэндвич Filet-O-Fish содержит 380 калорий, 16 граммов белка, 38 граммов углеводов, 19 граммов жира, 4 грамма насыщенных жиров, 4 грамма сахара и 580 миллиграммов натрия. Наиболее настораживающие цифры здесь – вероятно, жиры и натрий, каждый из которых составляет около четверти рекомендованной суточной нормы.

Хотя, по правде говоря, эти показатели не так уж плохи. Для сравнения, "Биг Мак" – это 580 калорий, 25 граммов белка, 45 граммов углеводов, 34 грамма жира, 11 граммов насыщенных жиров, 7 граммов сахара и 1060 миллиграммов натрия.

Если бы выбор стоял исключительно между этими двумя позициями, Filet-O-Fish действительно оказывается более здоровым вариантом.

В какой-то мере то, что считается полезным, зависит от ваших личных целей и образа жизни. Для многих главная цель сейчас – выбирать позиции McDonald's с наибольшим содержанием белка, хотя, по правде говоря, в среднем рационе американца белка и так слишком много.

Клетчатка, возможно, станет следующим трендом в питании, учитывая, что подавляющее большинство жителей тех же США недобирают суточную рекомендованную норму. Но пока это по-настоящему не закрепилось, Filet-O-Fish продолжит содержать всего 1 грамм клетчатки – около 5% рекомендованной суточной нормы.

В конечном счёте, самый здоровый выбор еды точно не в McDonald's, и можно полагать, что большинство людей это знают. Но если вы уже находитесь в McDonald's, Filet-O-Fish – не такой уж плохой вариант.

Ранее УНИАН сообщал, что есть минимум 6 продуктов, которые содержат больше жиров, чем авокадо.

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