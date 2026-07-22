Польские МиГи, на которые рассчитывает Украина, запросила одна из стран НАТО

В настоящее время в НАТО только две страны эксплуатируют истребители МиГ-29.

Польша получила запрос от неназванной страны НАТО относительно истребителей МиГ-29, которые Варшава планирует передать Украине. Об этом рассказал заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в интервью Radio ZET.

Он утверждает, что, несмотря на обращение союзника по НАТО, приоритетом для Польши остается передача этих истребителей Украине. При этом Залевский отказался отвечать на прямой вопрос журналиста, речь ли идет о Болгарии.

Как пишет "Милитарный", в настоящее время в НАТО только две страны эксплуатируют истребители МиГ-29 - Польша и Болгария. София постепенно заменяет советские самолеты новыми F-16V, однако пока получила лишь первую партию, а поставки самолетов второго транша ожидаются к 2027 году.

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Отмечается, что Болгария пока не готова передать свои МиГ-29 Украине из-за опасений потери боеспособности собственных Военно-воздушных сил.

По имеющимся данным, у Болгарии есть 16 истребителей МиГ-29, однако в исправном состоянии находятся лишь шесть из них. Из-за санкций ЕС против России страна больше не может получать запчасти для этих самолетов от российской стороны.

"Поэтому для поддержания летной годности имеющегося парка необходимо найти альтернативный источник комплектующих, которым могут стать польские истребители", - добавили там.

Польские МиГ-29 для Украины

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей о передаче истребителей МиГ-29, однако помимо самих самолетов стремится получить оборудование, документацию и технические средства для их ремонта и обслуживания.

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