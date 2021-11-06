Специальная пенитенциарная служба Грузии показала видеокадры, на которых видно, как бывший президент страны Михеил Саакашвили принимает пищу.
Саакашвили был арестован после того, как прибыл в Грузию во время проведения в стране первого тура муниципальных выборов. После ареста он объявил голодовку, которая длится уже 37 дней.
"В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михеилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михеил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.
Читайте такжеСуд над Саакашвили хотят провести в тюремном учреждении
По словам главы Минюста Грузии Рати Брегадзе, состояние здоровья Михаила Саакашвили, объявившего голодовку, стабильное. Политик ест каши и пьет натуральные соки, все показатели жизнедеятельности в норме, заявил министр.
В то же время, как сообщал УНИАН, сегодня голодающий в тюрьме Саакашвили заявил об отказе от сока, витаминов и глюкозы. "С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - написал Саакашвили в соцсети.
Задержание Саакашвили в Грузии: детали
Михеил Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.
В настоящее время Саакашвили содержат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику.
3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.
10 ноября должен начаться судебный процесс над Саакашвили по делу о погроме в телекомпании "Имеди", и власти, исходя из мер безопасности, рассматривают вопрос о том, чтобы организовать суд в Руставском пенитенциарном учреждении.