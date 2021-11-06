По словам главы Минюста Грузии Рати Брегадзе, состояние здоровья Михаила Саакашвили, объявившего голодовку, стабильное.

Специальная пенитенциарная служба Грузии показала видеокадры, на которых видно, как бывший президент страны Михеил Саакашвили принимает пищу.

Саакашвили был арестован после того, как прибыл в Грузию во время проведения в стране первого тура муниципальных выборов. После ареста он объявил голодовку, которая длится уже 37 дней.

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михеилом Саакашвили. На видео хорошо видно, как заключенный Михеил Саакашвили получает еду и натуральные соки в разное время дня", - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

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По словам главы Минюста Грузии Рати Брегадзе, состояние здоровья Михаила Саакашвили, объявившего голодовку, стабильное. Политик ест каши и пьет натуральные соки, все показатели жизнедеятельности в норме, заявил министр.

В то же время, как сообщал УНИАН, сегодня голодающий в тюрьме Саакашвили заявил об отказе от сока, витаминов и глюкозы. "С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - написал Саакашвили в соцсети.

Задержание Саакашвили в Грузии: детали

Михеил Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

В настоящее время Саакашвили содержат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

10 ноября должен начаться судебный процесс над Саакашвили по делу о погроме в телекомпании "Имеди", и власти, исходя из мер безопасности, рассматривают вопрос о том, чтобы организовать суд в Руставском пенитенциарном учреждении.

Автор: Ирина Погорелая