Лучше разместить их в глубине сада или вообще отказаться от их посадки.

Некоторые растения, хоть и считаются неприхотливыми, могут стать настоящим кошмаром в уходе и совсем не подходят для того, чтобы выращивать их рядом с домом. Как пишет House Beautiful, хотя многие из них красивы, они также могут принести много хлопот, потому что вам придется постоянно сметать мусор от них. И наконец, всегда следует учитывать размер взрослого растения, поскольку некоторые из них могут стать проблемой.

Роза Шарон (Hibiscus syriacus)

Этот поздноцветущий кустарник великолепно цветет в середине или конце лета, когда многие другие садовые растения уже отцветают. Однако опавшие цветы мягкие и скользкие, и есл они будут опадать на вымощенную плиткой дорожку, на них легко поскользнуться. Некоторые виды также обильно разрастаются.

Решение: посадите этот кустарник на грядках, где вы сможете наслаждаться красивыми цветами, но не будете сталкиваться со скользкими поверхностями.

Видео дня

Груша Брэдфорд (Pyrus calleryana)

Груши Брэдфорд известны своим неприятным запахом, особенно во время цветения. Хуже всего то, что этот сорт является инвазивным, вытесняя местные растения.

Решение: Избегайте посадки.

Береза чёрная (Betula nigra)

Эти берёзы достигают огромных размеров, достигая 12 метров в ширину и 21 метра в высоту, поэтому они не подходят для большинства небольших садов. Кроме того, они круглый год сбрасывают с себя мусор. Они будут терять ветки каждый раз при лёгком ветерке, а весной — множество серёжек. Если вы не хотите собирать ветки граблями весь год, не выращивайте это дерево.

Решение: Его можно посадить в глубине участка.

Декоративные травы (некоторые)

Не все декоративные травы попадают в эту категорию, но тростник (Арундо тростниковый, Arundo donax), в частности, стал инвазивным, поэтому избегайте его посадки любой ценой. Также обратите внимание: декоративные травы требуют обрезки в подходящее время, весной или осенью, в зависимости от вида, иначе они будут выглядеть неряшливо до конца вегетационного периода.

Решение: Выбирайте карликовые сорта или придерживайтесь однолетних видов, которые не нужно будет подстригать каждый сезон.

Лесная яблоня

Благодаря своим прекрасным розовым или белым цветам лесные яблони радуют глаз ранней и средней весной. Но старые сорта с крупными плодами могут быть проблематичными, поскольку гниющие плоды привлекают насекомых и грызунов.

Решение: выбирайте новые сорта с мелкими плодами, которые дольше держатся на дереве.

Оранжевый лилейник (Hemerocallis fulva)

Это растение инвазивное и представляет угрозу для других растений. Также после сбрасывания цветов они оставляют толстые стебли, которые коричневеют, и желтеющую листву. Итог: это очень некрасиво.

Решение: Высаживайте культурные сорта этого растения, которые более привлекательны и неагрессивны.

Плакучая ива (Salix babylonica)

Это элегантное дерево станет вашим худшим кошмаром, если вы посадите его где-угодно рядом с домом. Ивы достигают 9-15 метров в высоту и ширину, поэтому они не подходят для посадки рядом с дорожками. К тому же, они постоянно роняют ветки. Их корни также ищут воду, поэтому они могут создавать проблемы в канализации.

Решение: выделите этому растению достаточно места в глубине просторного участка или вообще не сажайте его.

Ранее садовник посоветовал красивое и простое в выращивании растение для защиты от вредителей - огуречных жуков, клопов-тыквовников, капустных совок, мексиканских бобовых и колорадских жуков.

Вас также могут заинтересовать новости: