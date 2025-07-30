В нынешнем виде российское государство уже не может не воевать хотя бы с кем-то, потому что на внешней агрессии держится все - от экономики до внутренней социальной стабильности.

Российское нападение на страны НАТО является вполне вероятным сценарием, на что указывает много признаков. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал бывший посол Украины в США и во Франции Олег Шамшур.

"Это не гипотеза, а реалистичный сценарий (...) Здесь даже не столько вопрос "да или нет", сколько "когда". Французы говорят - 3-5 лет. Некоторые, как [главнокомандующий войсками НАТО в Европе Алексус] Гринкевич, называют даже 1,5 года. И это не политическая паника - это позиция людей, которые имеют полный доступ к разведданным. И если это их горизонт, значит, он обоснован", - сказал Шамшур.

Дипломат отмечает, что дело даже не в том, какие захватнические планы имеет конкретно Владимир Путин, а в самой модели российского государства, "которая выстроена под войну".

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"Россия сегодня - это военная экономика. Все ее институты, включая социальные, перестроены на рельсы перманентного конфликта. Не просто элиты - а миллионы россиян материально заинтересованы в том, чтобы война не заканчивалась. Почему? Потому что эти гигантские выплаты - для многих регионов это первые "живые деньги" за десятки лет. Другими словами, Россия выйти из войны не может. Не хочет - это уже второстепенно. Не может. Это государство существует только пока продолжается экспорт внутреннего хаоса", - объясняет Шамшур.

Он также напомнил об идеологическом базисе российской агрессии, который Путин "лепил" в течение многих лет. Именно поэтому российскую агрессию он считает не "ситуативной", а "структурной" и "мировоззренческой".

Вместе с тем дипломата удивляет непоследовательность Европы: даже публично признавая возможность российского вторжения в ближайшие несколько лет, они планируют поднимать расходы на собственную оборону не сегодня, а постепенно в течение десяти лет.

"Создается впечатление, что сейчас на Западе, особенно в Европе, выбран курс не на победу над Россией, а на ее "истощение" за счет Украины. И здесь главная ошибка. Россию нельзя просто истощить - ее надо военно победить. Иначе - она восстановится, адаптируется, и через полтора или пять лет мы получим уже не гибрид, а фронт. Или фронты", - предупреждает Шамшур.

Российская угроза для Европы

Как писал УНИАН, недавно командующий войсками США в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил, что Китай и Россия могут нанести скоординированный удар по Тайваню и Европе в 2027 году.

Аналогичные опасения озвучил и польский премьер-министр Дональд Туск. Он отметил, что польская армия должна быть готова к войне через 18 месяцев.

Тем временем в Евросоюзе признали, что транспортная инфраструктура континента не готова к войне. Оперативно перебросить бронетехнику на восточный фронт будет трудно из-за того, что мосты банально не рассчитаны на подобные нагрузки.

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