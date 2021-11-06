Михеил Саакашвили подчеркнул, что решился на такой шаг, чтобы развеять все спекуляции, направленные на его дискредитацию.

Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, 37-й день голодающий в грузинской тюрьме, заявил об отказе от сока, витаминов, минералов и глюкозы

Об этом он написал в Facebook.

"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - написал Саакашвили.

При этом он отметил, что теперь в любую минуту и максимум через несколько дней неизбежны серьезные осложнения.

По словам Саакашвили, некоторые осложнения уже очевидны, и в последние дни администрация тюрьмы уже вызывала к нему нескольких специалистов.

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"Для меня ясно, что целью Путина и Иванишвили является мое физическое уничтожение. Теперь я надеюсь на солидарность, человечность и гражданскую позицию грузинского народа. Да здравствует наша свобода!", — написал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, который имеет гражданство Украины, вернулся на родину, в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов. Его задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы.

В настоящее время Саакашвили содержат в руставской тюрьме, он объявил голодовку, поскольку считает себя политзаключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную клинику.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.

10 ноября должен начаться судебный процесс над Саакашвили по делу о погроме в телекомпании "Имеди", и власти, исходя из мер безопасности, рассматривают вопрос о том, чтобы организовать суд в Руставском пенитенциарном учреждении.

Представитель Службы госбезопасности Грузии Бачо Мгеладзе заявил, что сторонники Саакашвили планируют заблокировать здания парламента, аппарата правительства, администрации президента, Минюста, МВД, а также перекрыть подъездные пути к пенитенциарному учреждению, где содержится экс-президент.

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Автор: Виктория Токарева