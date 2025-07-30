Сегодня россияне снова ударили по зданию Сумской областной военной администрации, в результате чего пострадали люди.
Как сообщила Сумская ОВА, с осколочным ранением госпитализировали 75-летнюю женщину. Другим людям оказывается необходимая помощь, задействованы все экстренные службы.
В ОВА напомнили, что в пятницу и субботу враг уже атаковал здание администрации ударными дронами.
"Сегодня - новая попытка уничтожить. Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион. Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки ее уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
РФ тестирует на Сумах беспилотники "Италмас"
Российские оккупационные войска устроили в Сумах "тестовый полигон" для испытаний дронов "Италмас". Специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российский БПЛА "Италмас" стал настоящей бедой для Сум.
"Россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний этого БПЛА. И не сомневайтесь, они перенесут опыт на другие фронты. "Италмас" - это не КУБ, с которым его постоянно путают военные. У него винт спереди, и это четко видно на видео", - отметил он.
"Флеш" подчеркнул, что эти дроны передают пилотам, которые ими управляют, аналоговую картинку. Помешать это делать может комплекс РЭБ для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц, добавил специалист.