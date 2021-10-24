Адвокат политика Ника Гварамия утвеждает, что в СИЗО Рустави хотят имитировать бунт с целью ликвидации Михеила Саакашвили.

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили планируют убить в грузинском СИЗО, где его содержат, заявил его адвокат Ника Гварамия.

Об этом сообщают "Новости-Грузия"

По словам Гварамии, в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, где находится Саакашвили, планируется имитация бунта, в ходе которого он будет ликвидирован.

"Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет т.н. имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михеила Саакашвили", — говорит адвокат.

Гварамия требует, чтобы экс-президента Грузии в ближайшие часы госпитализировали в многопрофильную клинику, где ему будет обеспечена безопасность и позаботятся о его здоровье.

"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", — отметил Гварамия.

Читайте такжеГрузинские врачи рекомендуют госпитализировать СаакашвилиГрузинский премьер Ираклий Гарибашвили назвал подобные заявления бредом и провокацией.

"Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления. Всю эту неделю они будут показывать, как голодает этот человек, которому никто не препятствует есть. Врачи ведут полный контроль за состоянием здоровья Саакашвили", - утверждает премьер-министр.

Задержание Саакашвили в Грузии

1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили, после чего его поместили в пенитенциарное учреждение. Политик заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

На родине Саакашвили не был последние 8 лет - в Грузии он объявлен в розыск, а также заочно приговорили к шести годам заключения.

23 октября стало известно об ухудшении состояния политика - из-за голодовки ему сделали переливание крови.

Автор: Станислав Кожемякин