Представители "Единого национального движения" сумели победить только в 1 из 20 муниципалитетов страны.

Партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основанная объявившим голодовку экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, проиграла местные выборы в его стране.

Об этом гласят результаты подсчета голосов Центральной избирательной комиссией Грузии.

Так, в 19 из 20 муниципалитетов (включая пять самоуправляющих городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави) с незначительным отрывом (от 2,1% до 11%) побеждают кандидаты правящей политсилы "Грузинская мечта".

Кандидат от ЕНД Гиоргий Харчилава победил только в Цаленджихском муниципалитете на западе страны.

На этом фоне один из лидеров ЕНД Давид Киркитадзе, баллотировавшийся в мэры Рустави, обвинил власти в фальсификациях и заявил, его партия не признает итоги второго тура местных выборов.

"Мы не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный акт, совершенный властями, никогда не будет признан демократическими выборами. Мы намерены бороться", - заявил Киркитадзе.

Читайте такжеВ Грузии завершился второй тур муниципальных выборов: экзитполы дают противоречивые результатыДругой лидер партии Саакашвили Гиоргий Барамидзе анонсировал начало "жесткого протеста и гражданского неповиновения властям" в Грузии с 1 ноября.

"В каждом городе мы установим палатки перед госучреждениями. Каждый день будут акции протеста. Все это продолжиться до тех пор, пока антинародные власти не уйдут с политической сцены", - предупредил Барамидзе.

Как уже сообщал УНИАН, в первом туре выборов также победила "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" заняло второе место.

Автор: Станислав Кожемякин