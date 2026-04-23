Украина предлагает не только дроны: Зеленский выступил с обращением в Евросовете

Например, Украина помогает арабским странам организовать защиту на море, отметил президент.

Украина сейчас активно работает со странами Ближнего Востока и региона Персидского залива. Кроме того, ведутся переговоры с рядом партнеров, готовится сотрудничество с Кавказом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского Совета. Он подчеркнул, что Украина предлагает не только дроны, а полноценную систему обороны.

"Например, арабские государства имеют сильную противовоздушную оборону от ракет, а мы помогаем им выстроить защиту от шахедов и на море. Именно такую интегрированную оборону нужно создать и для Европы, чтобы защищать границы, побережье, море, инфраструктуру и все, что может стать целью. Я считаю, что это должен быть действительно европейский проект", – сказал Зеленский.

Президент согласился, что каждая страна работает в интересах собственной обороны. Однако совместные усилия Европы могут иметь гораздо больший эффект.

"Программа SAFE, вероятно, недостаточна, потому что каждая страна делает то, что считает нужным и что может сделать, в то время как угрозы со стороны дронов являются новыми и постоянно эволюционируют. Нам нужно координироваться и создать общий европейский инструмент – программу по дронам. Мы готовы инвестировать наш опыт, нашу промышленность и наш потенциал", – констатировал Владимир Зеленский.

Украинская "малая ПВО" переходит на технологически новый уровень, заявил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, речь идет об управлении дронами-перехватчиками на расстоянии тысячи километров. Ряд производителей уже интегрировали это решение.

Ранее Минобороны сообщило, что в Украине впервые внедряют универсальную наземную станцию для управления дронами по оптоволокну. Нынешний "зоопарк" станций затрудняет работу военных на передовой.

