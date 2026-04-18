Украина рискует упустить шанс для своих дронов на Ближнем Востоке, – Business Insider

Пока украинская бюрократия мешает отечественным оружейникам реагировать на спрос, рынок могут захватить иностранные конкуренты.

Война на Ближнем Востоке потенциально открывает большие возможности для украинских производителей оружия, но "окно" достаточно короткое и украинский ВПК рискует упустить свой шанс. Об этом пишет Business Insider.

Как отмечает издание, США и их союзники на Ближнем Востоке сейчас сталкиваются с угрозами со стороны дронов, с которыми Украина боролась годами, что создает спрос на недорогие дроны-перехватчики именно украинского производства. Но экспорт боевой техники остается жестко контролируемым.

Станислав Гришин, соучредитель украинской компании "Генерал Черешня", которая производит дроны различных типов, в том числе и перехватчики, рассказал о всплеске интереса к его продукции с начала войны в Иране. Но украинские правила экспорта препятствуют продаже многих оборонных технологий за границу.

По словам Гришина, для его компании крайне важно получить новый опыт за пределами российско-украинского поля боя. Но без быстрого доступа к этим рынкам украинская промышленность может потерять свое преимущество.

"Это окно возможностей сейчас закрывается. Кто-то займет наше место", – сказал он.

Проблема в том, что дроны-перехватчики уже не являются украинским эксклюзивом, и множество компаний за пределами Украины также начали их производить. Гришин опасается, что бюрократические задержки в Украине позволят иностранным фирмам быстрее масштабироваться, рынок переключится именно на них.

Гришин отметил, что понимает ограничения – "мы в состоянии войны". Но он убежден, что открытие экспорта укрепит позиции Украины.

Как пишет Business Insider, украинские оружейники настаивают на пользе от разблокирования экспорта: без этого компании будут ограничены производством только того, что Украина может приобрести за свой ограниченный бюджет, а продажи за границу принесут деньги, за которые можно модернизировать и удешевить производство, в частности для нужд собственной армии Украины.

Как писал УНИАН, президент США заявил, что переговоры с Ираном проходят очень конструктивно и Вашингтон доволен их ходом, несмотря на слухи о возможном прекращении диалога. Дональд Трамп также подчеркнул, что Иран не сможет шантажировать США, в частности угрозами перекрытия Ормузского пролива.

Также мы писали, что Иран начал обстреливать суда, проходившие Ормузский пролив. Суда получали радиосообщения от иранских военно-морских сил о якобы "закрытии пролива" и запрете на проход.

Вас также могут заинтересовать новости: