Где ни в коем случае не стоит сажать фруктовые деревья: эксперты назвали 6 неподходящих мест

Известно, что плодовые деревья лучше всего растут на хорошо дренированных участках.

Каждое дерево имеет свои специфические потребности, но участок с достаточным количеством солнечного света и подходящей почвой является необходимым условием для любого сада. Об этом пишет martha stewart.

Поэтому эксперты рассказали о местах, где не стоит выращивать фруктовые деревья.

В ограниченном пространстве

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Вам стоит выбрать для своего фруктового дерева место, которое будет достаточно просторным, чтобы вместить его полную высоту и ширину, говорит доцент кафедры ландшафтного садоводства Деймон Абди.

Кроме того, важно понимать, на какую ширину разрастутся корни и крона, чтобы избежать проблем в будущем.

"Обеспечение достаточного пространства может снизить вероятность того, что корни достигнут фундаментов зданий и инженерных коммуникаций, как надземных, так и подземных. Достаточное пространство вокруг дерева может улучшить циркуляцию воздуха, уменьшить риск заболеваний и облегчить сбор урожая", - заверил эксперт.

На переувлажненной почве

Плодовые деревья лучше всего растут на хорошо дренированных участках, поэтому не стоит высаживать их на переувлажненной почве и в низинных местах.

"Очень заболоченные участки - плохое место для посадки плодовых деревьев. Например, болота, окраины болот, канавы, любые места с высоким уровнем грунтовых вод или любые места, где вода находится близко к поверхности в течение значительной части года", - отметил руководитель направления сельского хозяйства и садоводства в Cornell Cooperative Extension Грэм Савио.

Поэтому выбор более сухой части вашего двора позволяет контролировать количество воды, которое получает дерево.

"Лучше выбирать места с хорошим дренажем почвы, поскольку это позволяет вам самостоятельно регулировать подачу воды с помощью орошения, а не полагаться на природные осадки", - добавил Абди.

Неправильная экспозиция

Выбирая лучшее место, следует учесть потребности дерева в свете.

"Большинство фруктовых деревьев хорошо растут на солнце, но некоторые сорта могут терпеть (или даже любить) немного тени", - уверяет доцент кафедры ландшафтного садоводства.

Если вы выбираете полутень, то вам нужно учесть направление солнца в течение дня.

В почве с дефицитом питательных веществ

Анализ почвы перед посадкой поможет вам определить, соответствуют ли питательные вещества и рН вашей почвы требованиям выбранного фруктового дерева. Как говорит Савио, большинство деревьев предпочитают рН около 6, тогда как конкретные показатели колеблются от 5,8 до 6,7 в зависимости от сорта.

"С кислотностью вполне можно справиться. Проверьте содержание питательных веществ и состояние почвы перед посадкой, и если в ней действительно мало азота, органических веществ, фосфора или каких-либо других питательных веществ, то подготовьте ее и добавьте то, что нужно", - посоветовал специалист.

В местах, доступных для вредителей (и людей)

Если посадить дерево слишком близко к тротуару или пешеходной дорожке, вам придется убирать раздавленные плоды или терять часть урожая из-за прохожих.

"Плодовые деревья возле тротуаров могут создавать целый ряд проблем. Корни могут повредить тротуар или, наоборот, опавшие плоды могут загрязнять территорию и мешать пешеходам и велосипедистам, а несанкционированный сбор плодов может лишить вас удовольствия еще до того, как плоды созреют", - предупредил Абди.

Неподходящая климатическая зона

Несмотря на то, что некоторые требования плодовых деревьев можно адаптировать, чтобы дерево могло выжить за пределами своей идеальной климатической зоны, посадка дерева, которое не подходит для вашего климата, означает, что вы вряд ли получите обильный и здоровый урожай.

"Нужны холодные дни, а также достаточное количество теплых дней для созревания плодов. Выберите вид, подходящий для вашей зоны, и сорт, соответствующий количеству теплых дней, доступных в вашем конкретном месте", - посоветовал Савио.

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