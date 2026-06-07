Удары Украины по Петербургу подорвали российский нарратив о стабильности, – ISW

По мнению аналитиков, Россия уделяет больше внимания защите "Москва-Сити", а не ключевых военных объектов и городов.

Силы обороны 6 июня нанесли вторую серию ударов по Санкт-Петербургу после закрытия там международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишут аналитики из Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что эти атаки в очередной раз продемонстрировали неспособность РФ надежно защитить свои крупные города от украинских ударов даже во время знаковых международных событий. По оценкам экспертов, РФ уделила приоритетное внимание ПВО этого региона накануне важного события. Однако даже это не помогло России защитить регион от украинских ударов.

"Кремль, похоже, больше сосредоточен на защите "Москва-Сити". Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российские власти устанавливают дополнительную систему противовоздушной обороны "Панцирь-СМД-Е" на высотном здании в Москва-Сити", – добавляют эксперты.

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Эксперты отмечают, что такие удары Сил обороны подрывают усилия Кремля использовать экономический форум для демонстрации стабильности внутри страны и перед международной аудиторией.

"Кремль исторически использовал ПМЭФ для демонстрации экономической силы и могущества мировой аудитории, а украинские удары по Санкт-Петербургу 3 и 6 июня подорвали этот российский нарратив", – добавляют аналитики.

Аналитики также отмечают попытки Путина нарисовать в своих заявлениях позитивную картину для РФ, в которых он отбросил текущие проблемы Москвы с противовоздушной обороной, экономические вызовы и ситуацию на фронте. Однако украинские дальнобойные атаки все чаще продолжают демонстрировать, что Украина приближает войну России к дому.

Удары по РФ: важные новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов на территории РФ. В частности, дроны нанесли удары по арсеналам военно-морского флота (ВМФ) РФ и базе в Кронштадте. Президент подчеркнул, что причинами этих ударов является желание Путина продолжать войну против Украины. Он также призвал РФ завершить свою войну против Украины.

По данным СМИ, в Кронштадте украинские дроны поразили корвет "Бойкий". На снимках со спутника видно, что на борту корабля после атаки начался пожар.

Позже аналитики Defence Express сообщили, что в результате атаки украинских БПЛА этот корабль был фактически уничтожен. Отмечается, что из-за пожара, а также его тушения водой, металл на корабле теряет прочность и ускоряется коррозия. Все это делает процесс восстановления судна крайне проблематичным.

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