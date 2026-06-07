'Реки' на улицах и грозы: синоптик предупредила о погоде в понедельник, 8 июня

При этом на улице будет довольно тепло и комфортно – до 26 градусов выше нуля.

Погода в Украине в понедельник, 8 июня, будет дождливой, как и в течение последних нескольких дней. При этом дожди могут сопровождаться грозами, заявила синоптик Наталка Диденко. По ее словам, в таких случаях возможны кратковременные более сильные ливни и шквалы.

"Не стоит обвинять в реках вдоль улиц только атмосферу – засоренные стоки также могут быть причиной сложной погодной ситуации, а точнее ее последствий. Поэтому зонтики и безопасная парковка вашего автомобиля – обязательно", - подчеркнула она в своей публикации в Facebook.

Также Диденко добавила, что температура воздуха ожидается комфортной, в районе от 22 до 26 градусов тепла. На юге и востоке страны – 24-29 градусов выше нуля.

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В Киеве тоже ожидается дождь, возможна даже гроза. Днем температура воздуха будет на уровне 22-23 градусов.

В целом неделя, по словам Диденко, ожидается теплой или жаркой. Влажность никуда не исчезнет. "Погода будет неустойчивой, с колебаниями атмосферного давления, временами с духотой при высокой влажности, однако очень красивой", - подытожила она.

Ранее УНИАН сообщал, что до конца 2026 года по всему миру будет высокий риск погодных катаклизмов из-за Эль-Ниньо.

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