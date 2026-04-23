'Малая ПВО' выходит на новый технологический уровень: Федоров раскрыл детали

Речь идет об управлении дронами-перехватчиками на расстоянии тысячи километров, а 10 производителей уже внедрили это решение.

Украина запускает новый уровень "малой" ПВО – теперь управление перехватчиками возможно на расстоянии тысячи километров. Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Год назад через Brave1 инициировали развитие и испытания технологии дистанционного управления для дронов-перехватчиков. Сегодня у нас есть подтвержденный результат – сбивание целей на дистанциях в сотни и тысячи километров", – подчеркнул он.

По его словам, Украина первой в мире системно масштабирует дистанционное управление дронами-перехватчиками. При этом он добавил, что это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны.

"Пилот больше не привязан к позиции. Дрон в небе – управление из защищенной среды в Киеве, Львове или даже за рубежом. Это повышает эффективность перехвата, минимизирует риски для операторов и позволяет масштабировать возможности без привязки к фронту", – подчеркнул Федоров.

По его словам, более 10 производителей уже интегрировали это решение в свои системы.

Министр отмечает, что происходит развитие инноваций для защиты украинского неба, чтобы достичь выполнения целей: 100% обнаружения и не менее 95% уничтожения вражеских воздушных целей.

Украинская дистанционная ПВО

Как сообщал УНАН, ранее Financial Times написала, что, находясь в обычных подвалах в Киеве, операторы дронов-перехватчиков удаленно сбивают российские Shahed. При этом операторы уже в привычном режиме поражают ударные дроны на расстоянии нескольких сотен километров.

Издание отмечает, что это стало очередной вехой в гонке вооружений, которая определяет ход войны в Украине. При этом рассказало о дроне-перехватчике "Багнет", который поступил в боевое применение в прошлом году. После старта, который обеспечили другие военные, программное обеспечение на базе искусственного интеллекта выделило российский дрон и направило перехватчик к цели.

По данным издания, "Багнет" был оснащен системой наведения, созданной французским стартапом Alta Ares, которая способна обнаруживать цель и направлять перехватчик к ней на завершающей фазе полета. Другие украинские и иностранные компании работают над подобными решениями.

