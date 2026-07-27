Зеленский встретился с премьером Британии и договорился о новейшей РЭБ для дронов

Бернем отметил, что Зеленский стал его первым иностранным гостем с момента вступления в должность премьер-министра не случайно.

Визит президента Владимира Зеленского в Великобританию является "очень четким сигналом" о поддержке Украины. Об этом заявил новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, пишет Independent.

Бернем отметил, что Зеленский стал его первым иностранным гостем с момента вступления в должность премьер-министра не случайно. По его словам, этот шаг призван подчеркнуть неизменную поддержку Украины со стороны Британии.

"Владимир, вы – первый лидер, которого я лично приветствовал с момента вступления в должность, и это не случайно", – сказал Бернем, обращаясь к Зеленскому.

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Отмечается, что Бернем принял Зеленского и украинскую делегацию на военно-морской базе в Портсмуте. Там британский премьер заявил, что Украина может рассчитывать на Британию "столько, сколько потребуется".

"Этот визит призван послать очень четкий сигнал: мы на 100% с Украиной, я лично на 100% с вами, и я в полной мере выполню каждое обязательство, которое эта страна взяла на себя перед Украиной", - подчеркнул премьер Британии.

Также Бернем в разговоре с журналистами поделился, что в ближайшее время он планирует посетить Украину. Однако он не уточнил, когда состоится этот визит.

Британия передаст Украине права на новую систему РЭБ

В ходе визита Бернем объявил, что Великобритания передаст права интеллектуальной собственности на свою новую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, что позволит Украине производить эту технологию в промышленных масштабах. В издании напомнили, что это устройство размером с планшет предназначено для блокирования обнаружения вражескими силами любых дронов, на которые оно установлено.

Министерство обороны Великобритании ранее уже передало украинским войскам тысячи таких усттройств для усиления их операций с использованием дронов.

Комментарий Зеленского

Зеленский на своей странице в соцсети X написал, что Украина высоко ценит тот факт, что украинская делегация стала первой, посетившей Великобританию после вступления Энди Бернема в должность

"Это важный сигнал поддержки, и премьер-министр заверил нас, что эта поддержка остаётся непоколебимой", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что он также обсудил с Бернемом вопросы обороны. Он заявил, что для Украины важно иметь достаточный потенциал для защиты жизней как в воздухе, так и на море.

"Мы также обсудили развитие совместного оборонного производства. Я благодарен Великобритании за сегодняшнее решение предоставить Украине технологии радиоэлектронной борьбы для защиты украинских беспилотников. Это, безусловно, пригодится на поле боя. Вместе мы сможем достичь ещё большего в сфере беспилотников и других технологий. Я пригласил Энди посетить Украину. Спасибо, Великобритания!" - отметил Зеленский.

Украина получит права на РЭБ Stone Cloak - что известно

Напомним, что ранее The Telegraph писало, что Британия передаст Украине лицензии на производство системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая будет защищать украинские дроны от российской ПВО.

Эти устройства по размеру примерно соответствуют планшетному компьютеру. Они устанавливаются на украинские ударные беспилотники и препятствуют отслеживанию их российскими системами ПВО.

Великобритания уже напрямую поставила Киеву тысячи таких устройств, однако теперь Украина получит права на интеллектуальную собственность и сможет самостоятельно производить их в больших количествах.

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