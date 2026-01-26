Лучшее время для России, чтобы напасть на Балтику: эксперты назвали главные признаки

По словам аналитиков, риторика российских пропагандистов в отношении стран Балтии постоянно нарастает, а сейчас стала хамской.

Нынешняя геополитическая ситуация создает наиболее благоприятные условия для возможной агрессии России и Беларуси против стран Балтийского региона, считают эксперты украинского проекта "Институт Черноморских стратегических исследований".

По словам главы института Андрея Клименко, странам Балтии стоит заранее привести свои вооруженные силы в полную боевую готовность, чтобы минимизировать риски потенциальной эскалации. Эта оценка основана на многолетнем опыте аналитиков, которые в свое время предсказали аннексию Крыма и зафиксировали критический рост рисков перед полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года, пишет"Радио Свобода".

Эксперты ведут мониторинг по двадцати показателям риска, и нынешняя ситуация демонстрирует опасные параллели с предыдущими кризисами. Особую тревогу вызывает информационная составляющая – риторика российских СМИ и пропагандистских ресурсов.

"Осажденный форпост" – фактор Калининграда

Клименко отмечает, что тональность российской пропаганды в отношении стран Балтии стала "предельно хамской", агрессивной и истеричной. Ключевым маркером подготовки общественного мнения стала активизация темы Калининграда.

В российском инфопространстве регион начали сравнивать с блокадным Ленинградом, создавая образ "осажденного форпоста", якобы заблокированного странами НАТО (прежде всего Литвой и Польшей). Медиа РФ продвигают нарративы о "неизбежной блокаде" и "угрозе оккупации".

"Вам, живущим за Уралом и в Сибири, не понять чувства и мысли жителей блокадного Калининграда, окруженного со всех сторон врагами. Нам отсюда хорошо видно, как НАТО активно приводит в действие свои планы по уничтожению российской угрозы", – цитируют эксперты типичные тезисы росСМИ.

Геополитика и потеря статуса Путина

Еще одним фактором риска Клименко называет изменения в глобальной политике. По его мнению, из-за новых инициатив президента США Дональда Трампа кремлевский диктатор Путин потерял статус ключевой фигуры мировой геополитики, оказавшись "на втором плане". Для диктаторов такого типа это создает психологически опасную ситуацию, которая может подтолкнуть к демонстративным силовым действиям ради восстановления образа "альфа-лидера".

Поскольку в Украине российская армия зашла в стратегический тупик, а сценарий в Казахстане маловероятен, эксперт обозначил два теоретических направления агрессии:

Попытка фактической аннексии Беларуси с устранением Лукашенко.

Силовые действия против стран Балтии, в частности Эстонии или Литвы.

Инциденты вокруг "Калининграда"

Ранее УНИАН писал, что инциденты в Балтийском море становятся все более частыми - наблюдение и защита развитой инфраструктуры Балтийского моря для Польши и других стран, выходящих к морю, является насущной проблемой национальной безопасности.

В частности, из-за того, что в море построена широкая сеть телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры и расположены газопроводы - Balticconnector соединяет Финляндию и Эстонию, Baltic Pipe транспортирует газ из Норвегии в Польшу и т.д.

Кроме того, мы также сообщали, что в НАТО оценили риски нападения России на страны Балтии. Представитель Объединенного морского командования НАТО заявил, что с начала учений НАТО "Baltic Sentry" не было ни одного случая диверсий в Балтийском море.

