На дне Балтийского моря построена широкая сеть телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры, которую сейчас надо защищать.

Из-за того, что инциденты в Балтийском море становятся все более частыми Польша, Швеция и другие страны готовятся к более действенным средствам противодействия современным угрозам. Об этом говорится в статье издания The Economist.

Отмечается, что наблюдение и защита развитой инфраструктуры Балтийского моря для Польши и других стран, выходящих к морю, является "насущной проблемой национальной безопасности". Ведь в море построена широкая сеть телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры. Там расположены газопроводы (Balticconnector соединяет Финляндию и Эстонию, Baltic Pipe транспортирует газ из Норвегии в Польшу). Над поверхностью моря у берегов Дании и Германии стоят сотни ветровых турбин, а у берегов Польши появляются новые. На берегах Балтийского моря расположено десять терминалов СПГ, еще два находятся в стадии строительства. При этом Польша особенно уязвима: почти половина ее энергетического импорта зависит от трубопроводов и портов Балтийского моря.

"На бумаге присутствие НАТО в Балтийском море никогда не было таким сильным. Из девяти прибрежных государств моря все, кроме России, принадлежат к Альянсу. Но хотя НАТО имеет явное преимущество в Балтийском море, когда речь идет об обычной военно-морской силе, Россия имеет средства, чтобы вызвать хаос", - говорится в статье.

Видео дня

Авторы напомнили, что с 2023 года было зафиксировано не менее 11 подозрительных актов саботажа инфраструктуры Балтийского моря, многие из которых связаны с "теневым флотом" России. Худшими были разрывы Balticconnector и силового кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию.

Российские шпионы также могут использовать суда так называемого "теневого флота" для операций над уровнем моря. В сентябре над датскими аэропортами были замечены дроны, которые, вероятно, были запущены с судов, связанных с Россией. Подобные инциденты с тех пор случались во Франции и Германии.

"Гибридные атаки позволяют России отрицать свою причастность, проверять действие статьи о взаимной обороне НАТО и оценивать готовность каждого члена к конфронтации. Но режим Владимира Путина также начинает действовать открыто. В начале октября датская военная разведка сообщила, что российские военные корабли нацелили свое оружие на корабли и вертолеты датского флота и двинулись в сторону датских судов, имитируя столкновение", - добавили авторы.

Особенности географии

Отмечается, что защитить инфраструктуру Балтийского моря представляется сложной задачей. Ведь если радары и спутники могут следить за небом и отслеживать корабли даже с выключенными транспондерами, морское дно является "идеальным местом для гибридных атак".

Издание пишет, что большинство существующих технологий наблюдения, основанных на сонарах, плохо подходят для Балтийского моря: "Мелководное и захламленное морское дно создает акустический шум, морской трафик маскирует подводную активность, а резкие изменения солености искажают звуковые волны. Новые решения заполнят некоторые пробелы, в частности гидроакустические датчики, подводные лодки типа a26 и беспилотные подводные аппараты (uuvs)". При этом разработка интегрированной системы наблюдения, что является ключевой целью НАТО для Балтийского моря, займет годы.

Противостояние гибридным атакам

Между тем главное военно-разведывательное агентство Великобритании недавно пришло к выводу, что Россия модернизирует свой флот для атак на подводные кабели и трубопроводы. Поэтому "НАТО нужно делать больше, чтобы показать России, что ее гибридные атаки не останутся безнаказанными". Альянс усилил патрулирование в Балтийском море. Но согласно международному праву экипажи не имеют права подниматься на борт или осматривать суда третьих стран.

Некоторые страны предложили более радикальные меры. После вторжения дронов над Данией президент Украины Владимир Зеленский предложил закрыть Балтийское море для танкеров теневого флота. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил это сделать еще несколько месяцев назад.

"Однако такая блокада почти наверняка будет нарушать международное право. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует судам, даже тем, что подпадают под санкции, право прохождения через международные проливы, если они не угрожают применением силы и не нарушают правил безопасности. Россия, которая использует Балтийское море для 60% своего морского экспорта сырой нефти, вероятно, будет рассматривать закрытие датских проливов для танкеров теневого флота как акт войны", - добавили авторы.

Еще одним способом закрыть море является отказ в доступе судам, которые не соответствуют техническим стандартам. Этот подход набирает популярность. В октябре Дания усилила контроль за танкерами в районе Скагенской гавани, которая соединяет Северное море с Балтийским. Тем временем Польша усиливает свою военно-морскую силу. Законопроект, принятый парламентом страны в ноябре, позволяет военно-морским силам применять силу для защиты критической инфраструктуры, даже за пределами территориальных вод Польши.

Угрозы на Балтике - больше новостей

Как писал УНИАН, шведский флот едва ли не каждую неделю сталкивается с российскими подводными лодками в Балтийском море. Чтобы противостоять растущим угрозам Швеция и еще восемь стран недавно провели масштабные учения.

