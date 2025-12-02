Коммандер Арло Абрахамсон заявил, что злонамеренные субъекты, включая Россию, знают, что Альянс может быстро отреагировать.

Угроза нападения на страны Балтии со стороны России существует, но НАТО внимательно следит за действиями россиян. Об этом заявил представитель Объединенного морского командования НАТО коммандер Арло Абрахамсон, отвечая на вопросы корреспондента УНИАН в Брюсселе, накануне встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Угроза нападения на страны Балтии с моря

Абрахамсон рассказал, что он думает об опасности нападения с моря на страны Балтии со стороны России, а также прокомментировал недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что украинский порт может стать целью для Москвы после ситуации с танкером в Турции.

"НАТО - это Альянс военно-морских сил, и это включает в себя многомерный подход – воздушное и морское. Цель здесь тройная. Первая – постоянное понимание обстановки. Это очень важно, потому что это также дает союзникам возможность быстро реагировать. И это может быть любое злонамеренное действие, будь то угроза со стороны Военно-морского флота РФ или угроза диверсии, исходящей от злонамеренного субъекта, о котором мы не знаем и которого мы в данный момент не понимаем. Но это помогает нам понимать ситуацию и реагировать соответствующим образом, сообща, когда это необходимо", - сказал он.

Видео дня

Абрахамсон заверил, что у НАТО высокий уровень бдительности и понимания окружающей среды. По его словам, злонамеренные субъекты, включая Россию, знают, что Альянс может быстро отреагировать.

"Они знают, что мы наблюдаем. Это само по себе создает сдерживание", - подчеркнул представитель Объединенного морского командования НАТО.

Абрахамсон отметил, что с начала учений НАТО "Балтийский век" не было ни одного случая диверсий в Балтийском море. Более того, он добавил, что бдительность Альянса выходит за пределы Балтийского моря.

"Именно поэтому я упомянул выше, что у нас есть значительное морское присутствие и бдительность в таких местах, как Крайний Север и Норвежское море, в Восточном Средиземноморье, потому что некоторые из проблем, которые существуют на Балтике, существуют и в других водоемах по всей Евро-Атлантике", - заявил Абрахамсон.

Украинские морские дроны

Кроме того, у Абрахамсона спросили, что он думает о новых морских беспилотниках Украины. Он подчеркнул, что Украина активно сотрудничает с НАТО, делясь своим опытом.

"У меня есть один комментарий по этому поводу. Это связано с учениями НАТО под названием Dynamic Messenger, которые прошли в сентябре прошлого года в Португалии... Ключевым моментом этих учений были оперативные эксперименты. У нас там были украинцы, которые консультировали союзников по использованию морских беспилотников, надводных морских беспилотников. И это само по себе отличный пример того, как Украина работает с НАТО, извлекая пользу из некоторых очень ценных уроков, которые Украина извлекает из оперативной обстановки, и делится ими с союзниками, чтобы мы могли стать сильнее и бдительнее", - сказал Абрахамсон.

Балтийское море будут защищать дроны-акулы с ИИ - что известно

Ранее Bild писало, что Германия отправит свои новые высокотехнологичные дроны-акулы Greyshark защищать Балтийское море от диверсий. Они будут патрулировать море для защиты критической инфраструктуры и обнаруживать вражеские разведывательные аппараты.

В издании отметили, что дрон похож на мини-субмарину и он уже прошел ходовые испытания. Более того, беспилотник работает на водородном приводе, поэтому может неделями обходиться без дозаправки.

Издание добавило, что серийный выпуск этих дронов может начаться уже в следующем году. Компания-разработчик отметила, что на дроны уже есть покупатели.

Вас также могут заинтересовать новости: