Операция продлится несколько лет: в ВМС объяснили, почему принимают участие в Sea Breeze

В мероприятии принимают участие военные моряки из 20 стран мира.

В настоящее время в Великобритании проходят международные морские учения Sea Breeze 2026 – представители ВМС Украины принимают в них участие, поскольку их ждет важная послевоенная операция по разминированию акватории Черного моря, которая продлится годами.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Учения сейчас продолжаются. Это довольно крупные учения. Для нас, в первую очередь, это обмен опытом, возможность работать в международной среде. Для Украины – это задача на послевоенный этап – разминирование акваторий. Конечно, мы и сейчас этим занимаемся. Но сейчас это происходит в срочном порядке для того, чтобы обеспечить безопасность на конкретных морских коридорах", – сказал Плетенчук.

По его словам, операция по разминированию продлится годами, работы очень много. Поэтому, отметил пресс-секретарь, для Украины очень важно провести эту операцию в сотрудничестве с партнерами.

"Поэтому мы должны иметь соответствующий уровень совместимости. Кроме того, суда – иностранного производства, поэтому нам приходится учиться некоторым аспектам у иностранных партнеров. И само планирование операции происходит по стандартам НАТО, в соответствии с соответствующими протоколами...", – пояснил военный.

По его словам, в настоящее время украинский военно-морской флот развивается, это происходит планомерно и существует "понимание со стороны руководства государства, что это должно развиваться здесь и сейчас". Флот – это структура, которая оперирует самыми сложными системами вооружения – кораблями, подчеркнул Плетенчук.

Корабль – это экипаж, состоящий из более чем 50–100 человек личного состава: каждый из моряков должен не только знать боевую часть, свое дело, но и уметь слаженно работать в коллективе, причем в море. Ведь на суше нет такой проблемы, как борьба со стихией. Поэтому подготовка экипажей, освоение новых кораблей – это годы.

"И если мы не сделаем это сейчас, то придется делать это позже. А после завершения горячей фазы войны они уже должны быть задействованы… Сейчас, например, любые корабли, в том числе противоминные, мы не можем завести в акваторию в соответствии с Монтрейской конвенцией", – добавил Плетенчук.

Он подчеркнул: Украина – морское государство, поэтому очень важно развивать собственный флот, экономический потенциал и т. д., чтобы не превратиться в "государство у моря".

По данным ВМС ВСУ, военные моряки из 20 стран мира принимают участие в международных учениях "Си Бриз-2026". В учениях, начавшихся в Великобритании, принимают участие военнослужащие Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Греции, Латвии, Польши, Испании, Швеции, Турции, Украины, Великобритании и США, а также Командование морских сил НАТО (MARCOM).

Военно-морские силы стран-участниц продемонстрируют своё мастерство в операциях по поиску мин, безопасному обезвреживанию взрывоопасных предметов, методах выполнения высокоточных водолазных и аварийно-спасательных работ, а также в эффективном применении беспилотных подводных и надводных аппаратов.

"Завершающим этапом учений станет объединение отдельных возможностей, что будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия и боеспособности сил союзников и партнеров", – говорится в сообщении.

Армия РФ усилила давление на Одесскую область

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что российская оккупационная армия значительно усилила давление на Одессу и Одесскую область – наносит массированные удары ракетами и дронами, чтобы максимально затруднить работу украинских портов, что, безусловно, сказывается на украинском экспорте. Эту цель враг преследует с начала полномасштабного вторжения.

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