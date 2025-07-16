В море мины находятся в "трех координатах" и могут дрейфовать.

После завершения войны РФ против Украины для разминирования акватории Черного моря понадобятся десятилетия.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он пояснил, что когда речь идет о суше, составляется тайный документ - карта минирований, и когда их делают ВСУ, на картах есть соответствующие обозначения. После окончания войны происходит гуманитарное, инженерное разминирование - боеприпасы собираются.

"То, что минирует враг, мы знать не можем... Он часто и не составляет эти карты и часто заезжает на собственные минные поля. Но в любом случае разминирование - длительный процесс. Если разминирование суши, это один термин, если разминирование моря - это другой термин, потому что разминирование здесь гораздо сложнее", - детализировал Плетенчук.

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По его словам, если на суше используются карты минирования и боеприпасы находятся в "двух координатах на плоскости" - в основном остаются на месте, то в море ситуация сложнее - мины находятся в "трех координатах".

"Во-первых, в море мины перемещаются, во-вторых - имеют три координаты - добавляется глубина", - рассказал военный.

Согласно расчетам ВМС ВСУ, активная фаза разминирования морских путей, причалов и стоянок продлится 5-8 месяцев, полная очистка акваторий Черного и Азовского морей - 3-5 лет, но отдельные работы - десятилетия.

"Еще дети наши будут разминировать", - подчеркнул представитель ВМС.

Ситуация в Черном море

Военные неоднократно предупреждали, что Черное море плотно заминировано россиянами, которые хотят сорвать работу "зернового коридора". Также предупреждают, что отдыхать можно только в разрешенных местах, потому что мины могут детонировать в воде.

В частности недавно в Одесской области на побережье два человека подорвались на мине - трагедия произошла на пляже, в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района. Погибли двое мужчин во время купания в море.

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