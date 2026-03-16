Украина 'разгромила' НАТО во время морских учений, – FAZ

По имеющимся данным, было отработано пять различных сценариев, и во всех случаях победила "красная" команда под руководством украинцев.

Международная морская группа под руководством Украины во время учений НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025", выступая в роли "противника", выявила уязвимость морских сил НАТО и "потопила" как минимум один фрегат союзников, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Указывается, что человек из Украины, принимавший непосредственное участие в учениях, сообщил газете, что в пяти сценариях у побережья Португалии отрабатывали защиту портов и конвоев, а также нападение на конвои.

Добавляется, что во всех пяти сценариях "красные", которыми руководили украинцы, победили "синих" – военно-морские силы НАТО. Они применяли украинские морские дроны типа Magura V7, то есть небольшие беспилотные скоростные катера, которые либо таранят вражеские корабли, либо атакуют их с помощью установленного на них вооружения.

Видео дня

Издание отметило, что с начала масштабного российского наступления в 2022 году украинский флот, не имея крупных кораблей, вытеснил оккупантов из западной части Черного моря с помощью таких морских дронов, а также управляемых ракет и другого оружия.

Например, в апреле 2022 года был потоплен ракетный крейсер "Москва" – флагманский корабль Черноморского флота России.

В статье говорится, что после этого случая российский флот был вынужден перенести свою главную базу из Севастополя на оккупированном Крыме в Новороссийск, расположенный дальше на восток. Однако в декабре 2025 года в этом порту украинский подводный дрон совершил атаку на российскую подводную лодку.

По информации источника из Украины, "красная" команда на "REPMUS/Dynamic Messenger 2025" состояла из американских, британских, испанских и других подразделений, причем общее руководство ею осуществляла Украина.

Целью учений было реалистичное испытание новых технологий – то есть в условиях, где максимально реалистично имитируются радиопомехи, акустическая разведка, а также военное сопротивление.

По данным издания, украинцы привезли на учения несколько модификаций своего беспилотного катера "Магура V7". Один из них был оснащен средствами разведки и взрывным зарядом, другой – пулеметом. Стоит отметить, что другие страны-участницы также использовали беспилотные катера.

Поясняется, что согласно правилам этих учений, "вражеские" корабли на самом деле не атаковали. Для "победы" достаточно было первым навести прицел на противника, что документировалось на видео.

Издание сообщило, что помимо морских дронов обе стороны также задействовали самолеты и крупные военные корабли. По информации из Киева, в конце четвертой недели победу одержала "красная" команда.

"Учения четко продемонстрировали, что беспилотные системы в сочетании с оперативным опытом и проверенным планированием представляют "реальную угрозу" для морских сил НАТО – прежде всего потому, что НАТО еще недостаточно хорошо подготовлено к атакам с помощью такого вооружения", – говорится в статье.

Отмечается, что во время отработки одного из сценариев, при имитации атаки на конвой "красные" нанесли фрегату столько "ударов", что в реальном бою он бы затонул.

По данным, через пять минут "синие" в общем чате спросили, ничего не подозревая: "Так вы сейчас на нас нападете или нет?"

"Проблема была не в том, что они нас не могли остановить – они нас даже не видели", – прокомментировал ситуацию украинский источник.

Представитель НАТО подтвердил газете, что во время этих учений впервые в истории альянса украинский флот руководил и координировал действия "врага", что является "исторической вехой, подтверждающей растущую роль Украины в учениях НАТО".

Учения НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава эстонского подразделения беспилотных систем рассказал, что во время военных учений НАТО, проходивших в Эстонии, британская бригада была "уничтожена" украинскими силами. Известно, что в военных учениях Hedgehog 2025 принимали участие более 16 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО. Они имитировали поле боя, "перегруженное различными видами беспилотников". В одном из сценариев боевая группа, состоявшая из тысяч военнослужащих, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, была разгромлена украинскими силами. Отмечается, что это стало "ужасным" результатом для НАТО.

Также мы писали, что военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя "разгром" украинскими военными войск НАТО во время учений в 2025 году, объяснил, что они обладают уникальным и актуальным опытом участия в боевых действиях в современных условиях. Селезнев подчеркнул, что именно поэтому украинские военные более адаптированы к ведению войны по сравнению с войсками НАТО. По словам эксперта, в военных академиях учат войнам, которые произошли много лет назад, но войны постоянно меняются. По мнению эксперта, рейтинги сильнейших армий мира, которые часто публикуют известные аналитические центры нашей планеты, не всегда соответствуют реалиям. В частности, в них армия РФ считается второй в мире, а украинская занимает лишь 20-е место, однако за четыре года полномасштабной войны России против Украины россиянам хвастаться особо нечем.

Вас также могут заинтересовать новости: