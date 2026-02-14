Украинские военные 'уничтожили' британскую бригаду на учениях НАТО, - The Telegraph

Британские военные были "довольно быстро" разгромлены в ходе учений с применением беспилотников, что стало тревожным сигналом для НАТО.

В ходе недавних военных учений НАТО, которые проходили в Эстонии британская бригада была "уничтожена" украинскими силами.

По словам главы эстонского подразделения беспилотных систем, в военных учениях Hedgehog 2025, в которых участвовало более 16 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО, имитировалось поле боя, "оспариваемое и перегруженное" различными беспилотниками, сообщает The Telegraph.

В одном из сценариев боевая группа, состоящая из тысяч военнослужащих, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, была разгромлена украинскими силами, что стало "ужасным" результатом для НАТО.

"Боевая группа просто ходила вокруг, не используя никакой маскировки, размещая палатки и бронетехнику. Все было уничтожено", - рассказал один из участников, игравший роль противника.

Подполковник Арбо Пробал, руководитель программы беспилотных систем Сил обороны Эстонии, заявил, что целью учений было проверить способность солдат адаптироваться под огнем.

"Цель заключалась в том, чтобы как можно быстрее создать трение, стресс для подразделений и когнитивную перегрузку", - поделился он.

Сценарий предполагал поле боя, где танки и войска имели возможность продвигаться вперед, имитируя начальные этапы войны в Украине, а не в значительной степени замороженные линии фронта, вдоль которых сейчас ведутся бои.

Как украинские военные разнесли силы НАТО

Украинская команда использовала Delta, сложную систему управления боем, для противодействия силам НАТО. Система позволяет украинским войскам собирать разведывательную информацию с поля боя в режиме реального времени и использовать искусственный интеллект для анализа данных, идентификации целей и координации ударов.

Одна группа из 10 украинцев, изображая противника, контратаковала силы НАТО, имитируя уничтожение 17 бронемашин и нанеся 30 "ударов" за полдня.

Айвар Ханниотти, эстонский системный координатор, командовавший подразделением во время учений, заявил, что результаты были "ужасными" для сил НАТО.

"Мы довольно легко обнаружили автомобили и механизированные подразделения и смогли довольно быстро уничтожить их с помощью ударных дронов", пояснил он.

По словам Ханниотти, за один день были уничтожены два батальона, и "после этого они больше не могли сражаться".

Издание сообщило, что один из командиров, наблюдавший за учениями, заключил: "Нам конец".

Итоги учений НАТО

Издание акцентировало, что учения подчеркивают, как беспилотники стали определяющим оружием войны в Украине, по оценкам аналитиков, на них приходится около 70% всех потерь.

Европейские союзники Украины быстро перешли к производству беспилотников и обучению своих армий ведению беспилотной войны.

В связи с этим издание напомнило, что буквально вчера украинский президент Владимир Зеленский представил первый ударный беспилотник, совместно разработанный Германией и Украиной.

В обзоре после учений в Эстонии, говорится, что беспилотники стали "неотъемлемой составляющей наземной войны" и что армиям необходимо инвестировать в сочетание беспилотных летательных аппаратов.

Учения НАТО

Армии стран НАТО на военных учениях готовятся к войнам прошлого века, игнорируя технологические реалии российско-украинской войны. Ярким свидетельством этого стали совместные учения румынских и американских танкистов 29 января - 4 февраля.

Как пишет издание Defense Romania, румынские и американские военные провели совместные тактические учения на уровне подразделений, отрабатывая управление войсками и боевые стрельбы в дневное и ночное время.

