Трамп сообщил о своих разговорах с Путиным и Зеленским и сказал, что мешает закончить войну

Несмотря ни на что, президент США уверен, что войну в Украине удастся завершить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным мешает закончить войну. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Ненависть между Путиным и Зеленским – это смешно, это безумие. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить", – отметил Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить, и в очередной раз напомнил, что "урегулировал восемь войн".

"Мы пытаемся что-то сделать, но боевые действия продолжаются. Это очень кровопролитная война. Это очень плохо. Я урегулировал восемь войн, а эту считал самой легкой. Но это произойдет... Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной и надеемся, что нам это удастся", – сказал президент США.

Также он сообщил о своих "хороших разговорах" с Путиным и Зеленским:

"Не хочу это раскрывать, но я действительно общаюсь с Путиным, и я разговариваю с президентом Зеленским, и это хорошие разговоры".

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам с США и Россией в Азербайджане. При этом он подчеркнул, что это возможно, "если Россия будет готова к дипломатии".

Также недавно он назвал страны, где могут состояться новые переговоры о мире. По словам Зеленского, Украина "готова к любому формату в любой момент", мол, встречи возможны и в Турции, и на Ближнем Востоке, но не в России и Беларуси.

Между тем The New York Times пишет, что США отстранились от Киева, а у Европы нет четкого плана достижения мира. В то же время, как отмечают эксперты, европейцы все больше понимают, что между Украиной и Россией существует фундаментальная несовместимость интересов и целей, и единственный разумный курс – продолжать поддерживать Украину и не позволять России победить военными или политическими средствами.

