США отстранились, а у Европы нет четкого плана: NYT о будущем войны в Украине

Европа готовится к затяжной войне в Украине, поскольку перспективы скорого завершения конфликта остаются призрачными, а активная роль США в мирном процессе – ограниченной. Об этом говорится в материале The New York Times.

Как отмечается, администрация США в настоящее время сосредоточила значительную часть внимания на войне с Ираном, поэтому ожидания относительно урегулирования путем переговоров уменьшились. Это оставляет Украину один на один с изнурительной войной против России без четкой перспективы ее завершения. Ни одна из сторон пока не имеет явного преимущества, и мало кто верит, что мир возможен без активного участия США и давления на Россию, которое президент США Дональд Трамп применяет неохотно.

Также нет очевидного посредника, который мог бы заменить США в переговорном процессе и имел бы значительное влияние на обе стороны, отметило издание.

По словам аналитика по вопросам России и Украины Джеймса Шерра, спустя 15 месяцев после того, как Трамп пообещал за один день закончить войну в Украине, "мы оказались там, где начали переговоры".

"Европейцы все больше понимают, что между Украиной и Россией существует фундаментальная несовместимость интересов и целей, и единственный разумный курс – продолжать поддерживать Украину и не позволять России победить военными или политическими средствами", – отметил он.

Аналитик говорит, что президент Украины Владимир Зеленский "потерял 80 процентов своих иллюзий" относительно возможности получить поддержку Трампа. Украинцы же, добавил он, считают, что они держатся на плаву в военном плане и что любое разрешение войны "произойдет на поле боя, если вообще произойдет".

Европейцы продемонстрировали свою поддержку Украины

Что касается переговоров, то, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, "правда в том, что Россия никогда не воспринимала их всерьез", и это означает, что "еще важнее поддерживать Украину".

Решение Евросоюза предоставить Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро является мощным знаком европейской приверженности Украине в условиях равнодушия Америки и усиления российских атак на украинскую гражданскую инфраструктуру, говорится в статье.

Кроме того, европейцы подчеркнули свою поддержку Украины еще двумя пакетами санкций против России, ее экономических интересов и экспорта нефти через ее теневой флот.

Как сообщили изданию несколько европейских чиновников, в Брюсселе надеются, что российский диктатор Владимир Путин смирится с тем, что Москва получила в Украине все, что могла, и задумается о прекращении конфликта, но там признают, что президент РФ хочет иметь дело с Вашингтоном, а не с Европой. В то же время, по словам собеседников, Европа была бы рада более активной роли США, если это будет означать давление и на Россию, а не только на Украину.

По словам директора исследовательского института Carnegie Russia Eurasia Center Александра Габуева, Украина имеет ресурсы и возможности на определенное время, и ей "не нужно соглашение любой ценой в этом году". Он отметил, что на передовой украинские силы удерживают позиции, тогда как Россия несет большие потери ради незначительных достижений, а ее экономика частично поддерживается высокими ценами на энергоносители. Поэтому ни одна из сторон пока не испытывает острой необходимости в переговорах.

У Европы нет четкой стратегии победы Украины

Украина добилась определенных успехов в нанесении ущерба российской нефтяной инфраструктуре. Однако, как говорит эксперт по вопросам обороны Немецкого фонда Маршалла Клаудия Мейджор, у Европы "нет четкой стратегии победы Украины".

"Идея заключалась в том, чтобы создать достаточное давление на Россию, но мы никогда не предоставили Украине достаточных ресурсов для этого. Сейчас мы просто пытаемся удержать Украину в игре, пока что-то не изменится в Москве – кто-то умрет, будет отстранен или экономика рухнет. Но это не стратегия", – сказала она.

Как отмечается в статье, в настоящее время Украина чувствует уверенность благодаря европейской поддержке и определенным успехам на фронте. Путин же не достиг своих целей, а США отвлеклись на другие конфликты.

"Война продолжается, а перспектива перемирия или мирного соглашения остается отдаленной", – подытожил автор.

Переговоры о мире: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 25 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам с США и Россией в Азербайджане – "если Россия будет готова к дипломатии".

Также недавно он назвал страны, где могут состояться новые переговоры о мире, отметив, что Украина "готова к любому формату в любой момент". Президент предположил, что встречи возможны и в Турции, и на Ближнем Востоке, но не в России и Беларуси.

