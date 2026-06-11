Ежедневно исчезает колонна длиной 5 км: эксперт оценил масштабы ударов по российской логистике

Россия не производит достаточное количество цистерн и грузовиков и вынуждена их импортировать, отметил эксперт.

Силы обороны ежедневно уничтожают более 300 единиц автотехники и автоцистерн оккупантов. И это может "катастрофически" повлиять на российскую логистику. Такое мнение высказал Павел Нарожный – военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" в эфире Radio NV.

"300 грузовиков. Если грузовик, автоцистерна длинная, возьмем 10 метров, 300 грузовиков в одном ряду – это автоколонна длиной 5 километров, которая была полностью уничтожена. Когда прилетает дрон, им управляет оператор, он направляет его либо в саму цистерну, либо в топливный бак. Обычно она выгорает и очень трудно ее восстановить", – сказал Нарожный.

Он добавил, что стоимость каждой единицы такой техники довольно высока, а цикл производства сложен.

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"В России завод "Камаз" перешел на трехдневный рабочий день, потому что они не могут производить эти машины. Это значит, что все эти автоцистерны импортные, закупаются за валюту. И это огромный удар по психологическому состоянию этих водителей. Надо еще найти такого самоубийцу, который сядет за руль этой машины, чтобы привезти это топливо. То есть это системная работа, которая работает. Когда мы видим ежедневно 300, это означает, что идет работа по этому делу. И эта система прослеживается уже несколько месяцев. И просто так для россиян это не обойдется. Это для них топливная, логистическая катастрофа", – добавил Нарожный.

Удары по российской логистике: важные новости

Напомним, Силы обороны увеличили количество ударов по российской логистике в последние недели. В частности, ранее в "Азове" сообщили, что их подразделения уничтожили объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта. Сообщается, что в результате этого РФ лишилась возможности использовать этот объект.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают, что удары Сил обороны на юге и востоке продолжают нарушать российскую логистику. По мнению экспертов, последствия этих ударов в ближайшее время будут только усиливаться.

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