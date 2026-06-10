В народе православный праздник сегодня называют Варфоломеев день и Варнава-земляничник.

11 июня согласно новому православному календарю в Украине почитают икону Божией Матери "Достойно есть", с которой связана удивительная история и многочисленные свидетельства помощи и заступничества.

В этот день вспоминают духовное значение святыни, традиции ее почитания и народные приметы.

О них, а также какой сегодня праздник отмечают верущие по старому стилю - в материале.

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Какой сегодня праздник церковный в Украине

11 июня по новому стилю ПЦУ почитают икону Богородицы "Достойно есть", известную также как "Милующая".

С образом связана необычная и глубокая по смыслу история. По преданию, в X веке в Карейском монастыре один инок молился во время всенощного бдения перед этой иконой. В его келью вошел незнакомый монах, и они вместе начали молитву. Когда прозвучали слова "Честнейшую Херувим…", гость сказал, что у них Богородицу прославляют иначе, и, не имея ни пера, ни бумаги, записал молитву прямо на камне. Затем он открыл, что является архангелом Гавриилом - и исчез.

После этого события икону перенесли в храм Успения Пресвятой Богородицы в Карье, а плиту с записанной молитвой, оставленную архангелом, позже доставили в Константинополь (ныне Стамбул).

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Согласно старому календарю, 11 июня чтят память преподобной Феодосии Константинопольской. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, что придерживаются старого церковного стиля, и о главных традициях и запретах даты.

Обычаи дня, что нельзя делать сегодня

Перед святым образом "Достойно есть" верующие обращаются к Богородице с самыми разными просьбами - о помощи в делах, укреплении веры и поддержке в трудных жизненных ситуациях. Считается, что Божия Матерь особенно близка к Богу и слышит искренние молитвы, а потому к ней также идут с покаянием, просят простить тяжкие грехи и милости.

В народной традиции праздник совпадает с Варфоломеевым днем, который также называют Варнавой Земляничником - из-за разгара сезона лесной ягоды. В это время особенно ценятся домашний порядок и размеренность: разбор вещей, наведение чистоты и "раскладывание всего по полочкам" помогают и в жизни навести гармонию и успех.

День считается благоприятным для встреч с родными, примирения и восстановления отношений - старые обиды в это время легче забываются, а искренний разговор способен укрепить даже сложные связи.

11 июня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет клевету, ссоры, зависть, жадность и уныние, нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам в Варфоломеев день нужно избегать леса, не косить траву и не собирать растения, особенно лекарственные, чтобы не "принести беду" в дом. По поверьям, именно в полдень начинался особый период, связанный с "разгулом нечистой силы" - русалок, леших, ведьм и других мифических существ, которые, как верили предки, выходили в поля и леса и делили между собой "угодья".

С этим временем связывают и целый ряд бытовых ограничений: нежелательно начинать новые дела, пересчитывать деньги или звенеть монетами - это все к финансовым трудностям. Не советуют также одалживать или брать в долг, чтобы не спровоцировать затяжные проблемы с деньгами.

Приметы 11 июня

По приметам дня издавна судили о погоде, урожае и каким будет лето:

с утра небо затянуто тучами - дождь придет во второй половине дня;

гром в этот день - добрый знак для рыболовов;

туман над водой - к грибному урожаю;

духота и резкий запах жимолости - приближается непогода;

бледный рассвет и радуга - к дождю.

И самая яркая примета этого дня: если ночь на Варфоломеев день теплая, лето обязательно будет щедрым и урожайным.

У кого именины 11 июня

Именины сегодня отмечают Варнава, Варфоломей, Ефрем, Мария.

Считается, что люди, появившиеся на свет в это время, обладают сильной внутренней энергией и яркой харизмой. Они уверенно идут к своим целям, хорошо чувствуют ситуацию и редко совершают поспешные ошибки.

По народным поверьям, среди них нередко встречаются личности с тонкой интуицией и даже даром предвидения - такие люди способны глубже других понимать происходящее и замечать то, что ускользает от остальных.

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