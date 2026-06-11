'Музейная редкость': российские аналитики разгромили похвальбу Путина в адрес Су-57

Сравнение Су-57 с истребителем F-35 - далеко не в пользу российского истребителя.

Российские военные блогеры и аналитики публично разгромили утверждение Владимира Путина о том, что Су-57 – лучший истребитель в мире, пишет defence-blog.com.

Критика в российском военном аналитическом пространстве развернулась после заявлений Путина на встрече с руководителями информационных агентств, где он назвал Су-57 самолетом пятого поколения, который, по его мнению, является лучшим в мире на сегодняшний день. Однако реакция внутри сообщества военных аналитиков на это заявление была крайне резкой.

Российские военные комментаторы отметили, что Су-57 не добился превосходства в воздухе над Украиной, и назвали недостатки двигателя, авионики и малозаметности его главными проблемами.

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Военный аналитик Максим Калашников, один из наиболее известных независимых военных комментаторов России, сравнил Су-57 с истребителем F-35. И это сравнение было не в пользу российского истребителя.

"Если Су-57 – это лучший авиационный комплекс, чем печально известный F-35, то где он находится в Украине? Истребители F-35 ВВС Израиля действовали против Ирана так, как будто там вообще не было противовоздушной обороны. Они поражали системы ПВО и критически важные цели. Но видим ли мы аналогичные действия Су-57 на Украине? Нет, только беспилотники и ракеты… В этой жизни важны дела, а не слова. Нам уже достаточно слов накормили", - отмечает он.

То есть если Су-57 действительно превосходит F-35 по малозаметности и возможностям радиоэлектронной борьбы, как утверждает Путин, Россия должна была продемонстрировать сопоставимые характеристики в воздушном пространстве Украины. Вместо этого, российские ВКС полагались на крылатые ракеты, беспилотники "Шахед" и планирующие бомбы, а не на использование Су-57 в значимых задачах.

Также один из комментаторов написал, что "без С-70 "Охотник" Су-57 – это ещё и музейная редкость, которая так и не стала настоящим самолётом пятого поколения – ни в плане двигателей, ни в плане авионики, ни в плане малозаметности".

С-70 "Охотник" - это российский тяжёлый беспилотный боевой самолёт, предназначенный для работы в координации с Су-57, расширяя зону действия его сенсоров и обеспечивая дополнительную ударную мощь, при этом удерживая пилотируемый самолёт вне наиболее опасных зон боевых действий.

Техническая критика в комментариях повторяет детали, которые уже затрагивали западные аналитики в области обороны. Нынешние серийные российские самолеты Су-57 оснащаются двигателем АЛ-41Ф1, производным от силовой установки Су-35, а не предполагаемым двигателем следующего поколения "Продукт 30", который обеспечил бы возможность сверхзвукового крейсерского полета, отличающую по-настоящему самолеты пятого поколения в этой категории характеристик. Программа разработки двигателя "Продукт 30" столкнулась с задержками, и российская пресса уже много лет признает разрыв между промежуточным двигателем и предполагаемой конструкцией. Что касается малозаметности, независимые аналитики и западные оборонные институты отмечают, что конструкция воздухозаборника и обработка внешней поверхности Су-57 не обеспечивают такого же уровня управления сигнатурой, как у F-22 или F-35.

При этом ограниченная роль Су-57 в значимых боевых операциях над Украиной после более чем четырех лет полномасштабной войны является центральным фактом, который никакая официальная риторика не может изменить.

"Россия потеряла пилотов и самолеты над Украиной, и логический вывод из этого расчета рисков, что флот Су-57 слишком мал и слишком незаменим, чтобы рисковать им в спорном воздушном пространстве, фактически подтверждает аргумент скептиков, а не опровергает его. Система вооружения, сдерживаемая из-за невозможности понести потери, независимо от ее теоретических характеристик, не демонстрирует боевых характеристик, о которых заявляют ее сторонники", - отмечается в статье.

Су-57 - новости

Ранее Путин предложил Индии совместное производство российского истребителя пятого поколения Су-57. Он заявил, что Москва готова к сотрудничеству "без ограничений".

Аналитики отмечают, что По словам аналитика, на сегодня существуют лишь три страны, которые реально рассматривают приобретение Су-57Э - Иран, КНДР и Индия. Однако, он подчеркнул, что технические характеристики самолета разбивают российскую пропаганду.

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