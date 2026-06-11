Названы гибриды, разбирающие как горячие пирожки: поддержанные и новые модели (ТОП-3)

В мае украинский автопарк пополнился почти 3,3 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "УкрАвтопром".
Доля новых автомобилей в общем объеме составила 51%, тогда как в мае прошлого года этот показатель составлял 60%. В сегменте новых легковых автомобилей лидерство на рынке гибридных моделей удерживает кроссовер Toyota RAV4.
Автомобиль давно завоевал статус бестселлера благодаря сочетанию надежности, высокой ликвидности на вторичном рынке и продуманной эргономики. В Украине приобрести новый гибрид Toyota RAV4 можно по цене около 1 600 000 гривень.
Примечательно, что второе место досталось еще одной модели популярного японского автопроизводителя – кроссоверу Toyota Yaris Cross.
В целом тройка лидеров выглядит следующим образом (новые автомобили):
- Toyota RAV4 – 166 единиц;
- Toyota Yaris Cross – 123;
- Nissan X-Trail – 121.
Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом наибольшее количество регистраций получил Ford Escape. Модель традиционно ценят за хорошее соотношение цены и качества, динамику, просторный салон и доступность запчастей.
Тройка лидеров выглядит так (импортированные подержанные):
- Ford Escape – 102 единицы;
- Toyota Prius – 97;
- BMW X5 – 75.
Авторынок Украины – последние новости
В прошлом месяце украинский автопарк пополнился на 12,7 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольший спрос зафиксирован на Hyundai Tucson.
Сообщалось также, что в течение прошлого месяца в Украине зарегистрировали 2652 транспортных средства с аккумуляторным питанием (BEV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили сократился на 57%.