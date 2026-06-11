Названы гибриды, разбирающие как горячие пирожки: поддержанные и новые модели (ТОП-3)

В сегменте новых легковых автомобилей лидерство на рынке гибридных моделей удерживает Toyota RAV4.

В мае украинский автопарк пополнился почти 3,3 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "УкрАвтопром".

Доля новых автомобилей в общем объеме составила 51%, тогда как в мае прошлого года этот показатель составлял 60%. В сегменте новых легковых автомобилей лидерство на рынке гибридных моделей удерживает кроссовер Toyota RAV4.

Автомобиль давно завоевал статус бестселлера благодаря сочетанию надежности, высокой ликвидности на вторичном рынке и продуманной эргономики. В Украине приобрести новый гибрид Toyota RAV4 можно по цене около 1 600 000 гривень.

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Примечательно, что второе место досталось еще одной модели популярного японского автопроизводителя – кроссоверу Toyota Yaris Cross.

В целом тройка лидеров выглядит следующим образом (новые автомобили):

Toyota RAV4 – 166 единиц; Toyota Yaris Cross – 123; Nissan X-Trail – 121.

Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом наибольшее количество регистраций получил Ford Escape. Модель традиционно ценят за хорошее соотношение цены и качества, динамику, просторный салон и доступность запчастей.

Тройка лидеров выглядит так (импортированные подержанные):

Ford Escape – 102 единицы; Toyota Prius – 97; BMW X5 – 75.

Авторынок Украины – последние новости

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился на 12,7 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями наибольший спрос зафиксирован на Hyundai Tucson.

Сообщалось также, что в течение прошлого месяца в Украине зарегистрировали 2652 транспортных средства с аккумуляторным питанием (BEV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили сократился на 57%.

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