Разбираемся, сколько в Германии платят за 1 час работы и почему зарплаты сильно отличаются.

Германия остается одной из стран Европы с самыми высокими доходами, однако реальные заработки немцев нередко отличаются от распространенных представлений.

Многие интересуются не только тем, какая средняя зарплата в Германии, но и сколько платят за час работы, а также какая сумма остается на руках после уплаты налогов и обязательных взносов. Вот что показывают данные официальной статистики.

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Средняя зарплата в Германии после вычета налогов и до них - что говорит статистика

Средняя брутто-зарплата в Германии в апреле 2025 года составляла 4 784 евро в месяц. Средняя почасовая ставка была 28,19 евро. Это данные Федерального статистического ведомства Destatis - главного официального источника по зарплатам в стране.

Однако важно понимать: большинство немецких работников до этой цифры не дотягивают. Распределение зарплат неравномерное - около двух третей занятых получают меньше среднего, и лишь треть зарабатывает выше него. Это объясняется тем, что высокие зарплаты топ-специалистов и руководителей существенно "тянут" среднее значение вверх.

Если смотреть на годовой разрез, картина становится точнее. Так, медианный валовой годовой доход в 2025 году, включая все специальные выплаты - бонусы, премии, 13-ю зарплату - составил 54 066 евро, или около 4 500 евро в месяц. Медиана честнее отражает реальность, чем среднее арифметическое: она не искажается сверхвысокими заработками топ-менеджеров.

Разброс доходов в Германии действительно огромный. Верхние 10% работников на полной ставке зарабатывали в 2025 году от 100 719 евро в год, а верхний 1% - от 219 110 евро. Нижние 10%, напротив, получали не более 33 828 евро в год.

Чтобы попасть в 20% самых высокооплачиваемых, нужно зарабатывать от 80 000 евро в год. Заработок около 44 000 евро, напротив, помещает человека в нижние 30% по доходу.

Все цифры выше приведены в брутто - то есть, до вычета налогов и обязательных социальных взносов. Реальная сумма, которую работник получает на банковский счет, заметно ниже и зависит от уровня дохода, налогового класса и семейного положения. В среднем после всех удержаний остается около 60-70% зарплаты. Таким образом, при средней брутто-зарплате около 4 784 евро на руки обычно получают примерно 2 900-3 200 евро в месяц.

Зарплата в Германии по профессиям и отраслям - где платят больше

Зарплата у немцев зависит от множества факторов: профессии и отрасли, уровня образования, возраста, пола, размера компании и наличия коллективного договора. Именно поэтому разрыв между отраслями огромный. Для примера можно взять дух лидеров по годовому медианному заработку и двух аутсайдеров:

энергетика - 77 522 евро в год (и самая высокая зарплата в Германии в месяц);

финансы и страхование - 76 594 евро в год;

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (аутсайдер) - 35 689 евро в год;

гостиничный бизнес и общепит - 35 545 евро в год.

Иными словами, специалист в энергетике зарабатывает за год столько, сколько работник гостиничного бизнеса - за два.

Существенный разрыв сохраняется и между регионами. В 2025 году медианный годовой доход в западных землях составил 55 435 евро, тогда как в восточных (без учета Берлина) - 46 013 евро.

Сколько денег нужно на 1 месяц жизни в Германии

По данным Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии, с 2025 года базовая ставка Bürgergeld для одинокого взрослого составляет 563 евро в месяц. Эта сумма покрывает только базовые потребности и не включает полноценный уровень жизни - отдельно компенсируются также расходы на жилье и отопление. И это - социальный минимум, а не показатель реальных расходов.

По различным официальным оценкам, для жизни одному человеку в Германии требуется примерно от 1 500 до 2 500 евро в месяц - на аренду жилья, питание, транспорт и повседневные нужды. В крупных городах эта сумма может быть значительно выше.

Цифры статистики - одно, а живые люди - совсем другое. Украинец решил проверить, насколько немцы готовы говорить о деньгах, и вышел на улицы Германии с простым вопросом: кем вы работаете и сколько получаете?

Вот что рассказывают немцы.

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