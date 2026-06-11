Эксперты три года не выключали 100 телевизоров: названы самые надежные модели

За три года техника наработала примерно 18 тысяч часов. Это эквивалентно просмотру телевизора по 3 часа в день в течение 16 лет.

Канадская технологическая организация провела необычный эксперимент, чтобы выяснить, какие современные телевизоры способны дольше всего работать без серьезных поломок. Для теста были взяты 102 телевизора разных брендов и технологий, которые работали непрерывно на протяжении трех лет.

За три года техника наработала примерно 18 тысяч часов. Это эквивалентно просмотру телевизора по 3 часа в день в течение 16 лет.

Исследование было призвано ответить на один из главных вопросов покупателей: насколько долговечны современные телевизоры и стоит ли опасаться дорогостоящих ремонтов спустя несколько лет после покупки, пишет Meglepetes.hu.

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Во время испытаний специалисты тестировали устройства с LCD, LED и OLED-экранами. Телевизоры работали круглосуточно, включая ночное время, причем на высокой яркости, что создавало дополнительную нагрузку на компоненты.

Результаты оказались лучше ожиданий. Из 102 устройств полностью вышли из строя лишь 20, а еще у 24 были обнаружены незначительные проблемы, связанные с ухудшением качества изображения или работой подсветки. Большинство телевизоров успешно завершили испытание без серьезных неисправностей.

Одним из самых интересных выводов стало то, что основные проблемы возникали не с матрицами экранов, а с системами подсветки. Так, в LCD-телевизорах даже отказ одного светодиода может привести к появлению темных пятен на экране. По словам специалистов, именно неисправности подсветки часто становятся причиной замены старых LCD-моделей.

Особенно удивили OLED-телевизоры. Несмотря на распространенное мнение, что такие панели менее долговечны, именно OLED-модели вошли в число самых надежных устройств теста. Эксперты объясняют это отсутствием отдельной системы подсветки: каждый пиксель светится самостоятельно. Хотя в отдельных случаях наблюдалось выгорание изображения, такие дефекты возникали в основном при экстремальных условиях эксплуатации.

Среди производителей лучшие результаты показали отдельные модели LG и TCL. Хорошую надежность также продемонстрировали некоторые телевизоры Samsung и Sony. При этом эксперты подчеркивают, что надежность может существенно различаться даже между моделями одного бренда, поэтому оценивать производителя только по одному устройству нельзя.

По итогам эксперимента специалисты пришли к выводу, что современные телевизоры обладают значительно большей надежностью, чем принято считать, а OLED-технология оказалась одной из самых устойчивых к длительной интенсивной эксплуатации.

Ранее эксперты делились лайфхаком, как настроить идеальную яркость на любом телевизоре. Даже без калибровки и сложных меню можно добиться более глубокого контраста и улучшенной детализации изображения.

Также пользователям рассказали главных недостатках OLED, QLED и Mini LED-телевизоров.

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