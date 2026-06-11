Война в Украине - это первая мировая, но с дронами: в NYT объяснили, чем они похожи

В четверг война в Украине достигла 1569 дней – и официально превзошла по продолжительности Первую мировую.

Войну в Украине нередко сравнивают с Первой мировой из-за жестоких пехотных штурмов и огромных потерь. Однако мысль о том, что она может по какому-либо показателю превзойти такой долгий и кровопролитный конфликт, что французские солдаты надеялись: он станет "последним из последних" – еще недавно казалась немыслимой.

Именно это и произошло в четверг. Война в Украине – которая продолжается уже 1569 дней, то есть более четырех лет и трех месяцев – теперь превзошла по продолжительности Первую мировую войну, пишет The New York Times.

Когда кремлевский диктатор Владимир Путин в феврале 2022 года отправил войска в Украину, он рассчитывал, что страна падет за несколько дней. После того как Украина отбросила россиян и конфликт перешел в войну на истощение, даже многие из тех, кто воевал, не могли представить, что все затянется так надолго.

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"Я думал, может, два-три года – и политики найдут какой-то консенсус", – сказал украинский военный, который из соображений безопасности назвал лишь свой позывной – Франция, в знак уважения к годам службы во Французском иностранном легионе. Но война не прекращается, и – на фоне зашедших в тупик мирных переговоров – конца ей не видно, пишет СМИ.

Опросы показывают, что около половины украинцев считают: она не закончится до следующего года, что приблизит ее к другой отметке – продолжительности Второй мировой, которая длилась шесть лет. Хотя многие украинцы скажут, что нынешняя война на самом деле началась в 2014 году, когда российские войска оккупировали Крым.

Параллели с двумя мировыми войнами имеют свои пределы

Глобальный масштаб тех конфликтов – с множеством театров военных действий и армий – делает сравнения по потерям и огневой мощи весьма условными. К тому же Украины как государства во время Первой мировой войны не существовало. Тем не менее война в Украине, как и Первая мировая, скорее всего войдет в число наиболее значимых конфликтов в современной европейской истории, считает украинский историк Ярослав Грицак.

Обе войны изменили геополитику Европы – перекроив военные альянсы и спровоцировав наращивание оборонных расходов, которого не видели десятилетиями. Военные аналитики также отмечают, что оба конфликта изменили характер войны через внедрение новых технологий – сто лет назад это были самолеты и танки, сегодня – дроны в воздухе, на море и на суше. В обоих случаях прогресс делал войну только более жестокой для людей.

"Во многих отношениях эта война в Украине – та, что больше всего напоминает Первую мировую", – сказал Мишель Гойя, бывший французский полковник и военный историк.

Сравнение начинается с начального этапа обеих войн

В 1914 году немцы развернули стремительное наступление на Париж в надежде на быструю победу. Российские силы преследовали ту же цель, когда в 2022 году рванули на Киев. В обоих случаях наступавшие приблизились к цели, но в итоге были отброшены.

Со временем обе войны перешли в преимущественно позиционные бои вдоль практически застывшей линии фронта. Когда в конце 2022 года солдаты на украинском поле боя зарылись в окопы и бункеры, историки назвали это возвращением к окопной войне в духе Первой мировой.

Картины из окопов на востоке Украины разительно напоминали те, что были в северной Франции сто лет назад. Украинские и российские войска нередко разделяли лишь несколько сотен метров – порой достаточно близко, чтобы видеть друг друга. Штурмы начинались с артиллерийских обстрелов, чтобы прижать противника к земле, а затем следовали атаки пехотных групп на вражеские окопы.

"В целом, когда фронт замирает, вы возвращаетесь к Первой мировой", – сказал Гойя. В обоих случаях, добавил он, именно интенсивность огня – прежде всего артиллерийского – вынуждала армии уходить в окопы. "Ты зарываешься в землю, чтобы выжить", – пояснил он.

Позже в Украине этот расчет изменился с появлением нового класса оружия – дронов. Открытые сети окопов стали небезопасными: дроны круглосуточно следят за полем боя и бьют точнее, чем артиллерийские снаряды.

Теперь выживание зависит от других факторов

От того, насколько глубоко и незаметно ты укрылся. Вместо разветвленных окопных систем войска прячутся в блиндажах на несколько человек. Такие укрытия достаточно малы, чтобы их сложно было заметить с воздуха, и достаточно глубоки, чтобы выдержать удар. Солдат-одиночка нередко роет позицию чуть больше одиночного окопа.

"В этих условиях те, кто умеет копать, живут дольше и остаются в большей безопасности", – сказал украинский солдат Франция.

По мере того как дроны стали доминировать на поле боя, противостоящие окопные сети в духе Первой мировой с узкой нейтральной полосой уступили место широкой зоне боевых действий, усеянной блиндажами. В этой "зоне поражения" любое передвижение немедленно засекается дронами.

Массированные пехотные штурмы, характерные для столетней давности, под постоянным наблюдением дронов стали практически невозможны. На смену им пришли атаки одного-двух бойцов.

Танки, впервые примененные в 1916 году, еще в первые годы войны в Украине оставались грозным оружием. Сейчас их используют редко: из-за размеров они становятся легкой мишенью для дронов, хотя часть машин переоборудована с защитными металлическими клетками ("мангалами").

Масштаб разрушений выглядит поразительно похожим

На украинских командных пунктах вблизи фронта прямые трансляции с разведывательных дронов показывают картины, напоминающие поля сражений Первой мировой: расщеплённые деревья, разрушенные дома и поля, изрытые воронками от снарядов.

Сравнивать потери сложно – слишком велика разница в масштабах двух войн. Сто лет назад миллионы солдат сражались на множестве фронтов по всей Европе. Сегодня численность задействованных сил исчисляется сотнями тысяч. В Первой мировой погибло около девяти-одиннадцати миллионов военных, тогда как в Украине на сегодняшний день – около полумиллиона, заявляют журналисты.

Тем не менее военные аналитики и чиновники – в том числе адмирал Пьер Вандье, занимающий пост Верховного главнокомандующего трансформацией НАТО, – говорят, что дроны сделали украинское поле боя смертоносным на уровне, сопоставимом с Первой мировой. Адмирал Вандье провел это сравнение после учебной поездки в Украину этой весной.

Бои в Украине настолько изнурительны, что российское наступление порой продвигалось медленнее, чем в некоторых самых затяжных сражениях Первой мировой.

К примеру, наступление России на Покровск продвигалось в среднем примерно на 70 метров в сутки: медленнее, чем в кровопролитной битве на Сомме в годы Первой мировой. К такому выводу пришли аналитики Центра стратегических и международных исследований – вашингтонского аналитического центра.

Вопрос в том, сможет ли одна из сторон сломить позиционный тупик

В Первой мировой союзники победили, сочетая экономическое давление на Германию через жесткую морскую блокаду с военным – через непрекращающиеся наступления. В стратегии Украины по завершению войны прослеживается определенное сходство с этим подходом.

Удары дронами по нефтяной инфраструктуре России – основе ее экономики – призваны подорвать способность Москвы финансировать войну. Киеву не хватает людских ресурсов для наступлений в духе Первой мировой, однако он насытил поле боя малыми ударными дронами в надежде нанести российской армии невосполнимые потери.

"Это Первая мировая, но с дронами", – сказал историк Грицак.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Украина ускорила строительство оборонительных линий и "зубов дракона". Однако темпы продвижения оккупантов и постоянная эволюция тактики ставят под сомнение, успеет ли Киев завершить укрепления до новых прорывов.

Кроме того, мы также рассказывали, что Силы беспилотных систем за год нанесли России ущерб на 40 млрд долларов. "СБС Вооруженных Сил – настоящий образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки – российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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