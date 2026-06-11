Россия строит новую военную базу у границы с Финляндией, – СМИ

Эксперты полагают, что база может разместить до 6 тысяч военнослужащих, но на ее реальное развертывание уйдут годы.

Россия приступила к строительству крупной новой военной базы вблизи восточной границы Финляндии – это первый полностью новый гарнизон такого масштаба со времен Советского Союза. Объект возводится в деревне Новая Вилга под Петрозаводском в Республике Карелия.

Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на военного эксперта, бывшего офицера финской разведки Марко Эклунда и анализ спутниковых снимков.

По данным спутникового мониторинга, подготовительные работы начались еще в ноябре 2025 года с вырубки леса. Земляные работы стартовали зимой, а уже весной 2026-го началось активное строительство.

Видео дня

Сейчас на территории будущего военного городка возводят около десяти больших казарм. Также уже четко прослеживаются плац, здание штаба и другие элементы инфраструктуры.

Масштаб – до 6 тысяч военных

По оценкам Марко Эклунда, казармы имеют типичную для российской армии конструкцию – 3–4 этажа, размером примерно 65 на 24 метра. Это позволяет разместить значительное количество личного состава.

Эксперт предполагает, что база может вместить от 4 до 6 тысяч военнослужащих. Речь идет о потенциальном формировании мотострелковой бригады или даже частей новой дивизии, которые Россия параллельно создает в регионе Карелии.

Москва подтверждает проект

Российские власти фактически подтвердили строительство в конце мая 2026 года. Тогда площадку посетил заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков.

По планам Минобороны России, на территории базы должны быть построены более 50 объектов, включая казармы, жилье для семей военнослужащих и спортивную инфраструктуру.

Специалисты считают, что наращивание российской военной инфраструктуры вблизи границ НАТО потенциально усиливает угрозу для Финляндии. В то же время эксперты отмечают: это долгосрочный процесс, а не непосредственная военная опасность.

"Угроза формируется из намерения и возможностей. Возможности значительно возрастут, когда войска будут созданы, но это не произойдет сразу", – отмечает Марко Эклунд.

Он подчеркивает, что для полноценного функционирования подразделений требуются годы – от строительства инфраструктуры до обучения личного состава.

Финляндия и угроза со стороны России

Как сообщал УНИАН, передовые сухопутные силы НАТО (FLF) в Финляндии, среди которых новейшая многонациональная боевая группа Альянса под руководством Швеции как страны-координатора, начали операции в Финляндии и Швеции, чтобы поддержать оборону северо-восточного фланга альянса.

Создание FLF Finland предусматривает перевод шведской боевой группы, базирующейся в Бодене (Швеция), а также многонационального штабного элемента в Рованиеми (Финляндия) под командование SACEUR и НАТО.

The Times сообщала, что Россия проиграет войну с НАТО за 10 дней, но при одном условии. По словам аналитиков, массовое использование современных дронов с искусственным интеллектом может кардинально изменить ход войны в пользу НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: