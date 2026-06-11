Дата 11 июня интересна новым украинским и несколькими международными праздниками.

Одиннадцатый день мая - интересная и насыщенная событиями дата. На это число в Украине назначено новое профессиональное событие, с которым мы будем поздравлять наших защитников. Не менее важно знать о том, какой сегодня церковный праздник, ведь в православном календаре чествуют двух знаменитых апостолов.

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Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие по современному календарю чествуют многих христианских святых, в числе которых ученик Иисуса Варфоломей, апостол от семидесяти Варнава и святитель Лука Симферопольский. Также в храмах почитают святой образ Богородицы "Достойно есть". Этой иконе молятся об успехе в сложном деле, прощении грешных поступков и о согласии с родными.

Если вам хочется узнать, какой праздник 11 июня есть по старому стилю, то можете почтить монахиню и преподобномученицу Феодосию Константинопольскую.

Какой сегодня праздник в Украине

В Украине появился новый праздник 11 июня, который мы теперь будем отмечать ежегодно. Это День сил беспилотных систем ВСУ, установленный Владимиром Зеленским. С ним украинцы будут поздравлять военных, причастных к беспилотным технологиям - операторов БПЛА, инженеров, конструкторов дронов и многих других. Цель события - подчеркнуть роль беспилотников в современной войне с Россией.

Какой сегодня праздник в мире

11 июня проводится необычный профессиональный праздник - Международный день сиделки. Он установлен, чтобы почтить тяжелый труд специалистов, посвятивших себя заботе о больных людях. В эту дату также принято говорить о тех, кто добровольно и безвозмездно ухаживает за своими близкими.

Есть и некоторые другие всемирные праздники сегодня - День безудержной страсти, День борьбы с раком предстательной железы, День охраны рысей, День шоколадного торта и День стаффордширского терьера.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки внимательно наблюдали за животными и на основе их поведения составляли приметы:

воробьи громко и весело чирикают - к хорошей погоде;

если кот ищет теплое место, то скоро похолодает;

пчелы прячутся в улей - к дождю;

теплая ночь предвещает жаркое лето.

Наши предки посвящали эту дату уборке. Особенно удачным народный праздник сегодня в Украине считается для наведения порядка на полках и в шкафах - тогда и в личной жизни всё наладится. Также можно собирать и есть ягоды клубники - они принесут двойную пользу здоровью. Хорошим день будет для примирения и заглаживания конфликтов.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом дата считается счастливой, давние люди старались избегать конфликтов и необдуманных поступков. 11 июня легко навлечь на себя беду. Не стоит в праздник сегодня срывать и нести домой дикие растения, поднимать любые предметы с земли и делать дорогостоящие покупки. Ещё не рекомендуется жаловаться на проблемы, иначе они усугубятся.

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