США возобновили удары по Ирану: под обстрелом ПВО, радары и центры управления дронами

Под ударами оказались объекты на юге Ирана. Среди целей называют системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками.

Соединенные Штаты в ночь на 11 июня по киевскому времени вновь нанесли удары по территории Ирана. По данным Центрального командования США (CENTCOM), операция стала продолжением ответа на действия Тегерана, которые в Вашингтоне назвали "неоправданной и продолжающейся агрессией".

В заявлении CENTCOM отмечается, что в 17:15 по восточноамериканскому времени американские силы начали дополнительные удары по ряду целей в Иране по приказу президента США Дональда Трампа.

Издание The Times of Israel сообщило о серии взрывов в разных районах страны. В частности, звуки детонации раздавались вблизи Ормузского пролива, а также в западной части Тегерана.

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По информации журналиста Axios Барака Равида, сославшегося на американского чиновника, под ударами оказались объекты на юге Ирана. Среди целей называют системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками.

В то же время The New York Times сообщает об осложнении дипломатических усилий по урегулированию кризиса. По данным издания, делегация Катара покинула Иран без достижения какого-либо прогресса в переговорах, что существенно снизило шансы на быстрый дипломатический прорыв.

Иранские СМИ также сообщили о взрывах в районе портового города Бандар-Аббас, недалеко от аэропорта и военной авиабазы. Кроме того, появились сообщения о возможном ударе по нефтехимическому предприятию на газовом месторождении Южный Парс в Асалуйе.

Эскалация на Ближнем Востоке – последние события

Напряженность между Вашингтоном и Тегераном резко возросла после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что к его потере причастен Иран, и пообещал жесткий ответ.

В ночь на 10 июня стороны уже обменялись ударами. США атаковали объекты ПВО и командные пункты, а Иран нанес удары по американским целям на Ближнем Востоке. После короткой паузы боевые действия возобновились.

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