Доллар и евро выросли в 'ПриватБанке': свежий курс валют на четверг

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 11 июня, вырос на 10 копеек и составляет 45,25 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также вырос на 10 копеек и составляет 52,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,65 гривни, а евро – по курсу 51,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 11 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,98 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 14 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 10 июня – 44,84 грн/долл.).

По отношению к евро гривня осталась на прежнем уровне. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,90 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 15 копеек и составляет 45,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,73 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 7 копеек и составляет 52,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,70 гривни за евро.

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