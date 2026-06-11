Зачем нужны цветные тряпки для уборки: ответ знают не все

Мало кто знает, но цвет салфеток из микрофибры имеет практическое значение и помогает поддерживать гигиену в доме. Такие тряпки часто продаются в наборах разных цветов, и это не случайно, пишет Noklapja.
Как сообщает издание, материал у всех тряпочек одинаковый, а различие заключается только в цвете. Благодаря этому проще разделять салфетки по зонам уборки и не использовать одну и ту же тряпку в разных частях дома. Это снижает риск переноса грязи и бактерий, например из ванной на кухню.
Универсального стандарта цветовой маркировки не существует, поэтому каждая семья может выстраивать собственную систему. Главное - соблюдать её последовательно.
Эксперты по уборке отмечают, что именно такая простая система помогает избежать перекрёстного загрязнения и делает уборку более безопасной и эффективной.
Один из распространённых вариантов распределения цветов выглядит так:
- красные салфетки используют для ванной комнаты и туалета;
- жёлтые - для стекол и окон;
- зелёные - для кухни;
- синие - для мебели и общих поверхностей.
Однако это лишь пример, а не обязательное правило. Важно не то, какой именно цвет за что отвечает, а то, чтобы выбранная система соблюдалась постоянно. Тогда уборка становится более организованной, а риск распространения загрязнений между зонами - минимальным.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как отмыть кухню от жира.