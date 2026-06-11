В Финляндии ученые раскрыли тайны загадочного человека, похороненного 400 лет назад

История жизни этого человека, скорее всего, была сложной.

В Северной Финляндии раскрыли подробности о захоронении, датируемом несколькими веками назад, которое свидетельствует о генетических связях между саамскими народами и указывает на кочевой образ жизни. Об этом пишет SciTechDaily.

"Новое исследование, проведенное Университетом Турку и его партнерами, выявило новые подробности о мужчине, похороненном вблизи озера Китка в Куусамо, Финляндия, на рубеже XVI и XVII веков. Анализ ДНК и изотопов свидетельствует, что он был тесно связан с современными саамскими народами и прибыл в этот регион лишь незадолго до своей смерти", - добавили в материале.

Отмечается, что ученые проанализировали ДНК и изотопы человека, могила которого была обнаружена вблизи озера Китка в 1970-х годах. Полученные результаты дают более четкое представление о жизни мужчины, жившего около 400 лет назад.

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ДНК, извлеченную из зубов этого мужчины в возрасте около 40 лет, сравнили с ранее исследованными древними и современными геномами. Анализ показал, что его генетический профиль больше всего совпадал как с историческими, так и с современными финнами, а именно с жителями северной и северо-восточной Лапландии, в то же время демонстрируя более слабые генетические связи с жителями района Куусамо и южной Финляндии.

"Подобная закономерность проявляется, когда для сравнения вместо человека из Китки используют современных саамов. Это свидетельствует о том, что результаты отражают более широкое историческое взаимодействие и смешение между саамскими и финскими популяциями", - говорит исследовательница Санни Пелтола из Университета Турку.

Она добавила, что хотя древняя ДНК может помочь исследователям проследить историю населения, ее нельзя использовать для определения этнической принадлежности или идентичности человека.

"Саамская идентичность - это не биологический признак, а историческое, культурное и социальное явление", - подчеркнула Пелтола.

В частности, изотопный анализ зубов мужчины свидетельствует, что он прибыл в Куаасамо лишь незадолго до своей смерти. В детстве его рацион состоял из наземных животных, пресноводной рыбы и морских продуктов. Впоследствии морские ресурсы стали более важными, тогда как пресноводная рыба исчезла из его рациона.

Также изотопные следы, связанные с питьевой водой, говорят о том, что он провел подростковые годы в местности с геологическими характеристиками, которые существенно отличаются от тех, что есть в Финляндии.

"Наиболее вероятным местом является регион с вулканической коренной породой в Северной Атлантике, вероятно Исландия. Эту интерпретацию подтверждают исторические свидетельства о контактах между Северной Фенноскандией и Северной Атлантикой в XVI веке", - отметила старший научный сотрудник Улла Нордфорс из Университета Турку.

Кроме того, предыдущие исследования предполагали, что человек из Китки мог быть ноаидом - саамским специалистом по ритуалам. Несмотря на то, что новое исследование не исключает этой возможности, оно говорит о том, что история его жизни, скорее всего, была сложнее, чем предполагали предыдущие интерпретации.

"Результаты показывают, что исторические саамские сообщества и их социальные роли не соответствуют представлениям, изложенным в старой научной литературе", - добавила Нордфорс.

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