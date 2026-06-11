На юге Украины дроны ВСУ превращают военную логистику РФ в 'дорогу смерти', – СМИ

Этот маршрут важен для Москвы, поскольку является главным сухопутным коридором в обход Керченского моста в оккупированный Крым.

Российские военные называют этот путь "Новороссия" – это ключевая транспортная артерия, которая проходит по оккупированным украинским территориям и соединяет российский Ростов-на-Дону с Мелитополем, Мариуполем и Крымом вдоль побережья Азовского моря.

Однако, как пишет The Guardian, в последние месяцы украинские военные дали трассе Р-280 другое название – "дорога смерти". Причина – постоянное присутствие украинских беспилотников, которые контролируют воздушное пространство над маршрутом и охотятся на российские военные колонны.

Эта дорога имеет особое значение для Москвы, поскольку является главным сухопутным коридором для снабжения российских войск на юге Украины в обход Керченского моста в оккупированный Крым, который остается уязвимым для ударов.

Видео дня

С конца мая движение гражданского транспорта на большей части трассы практически прекращено. В сети все чаще появляются видео, на которых видны не только сожженные грузовики вдоль дороги, но и сами моменты атак беспилотников, говорится в статье.

Украина усиливает удары по логистике оккупантов

На этой неделе после серии атак украинских дронов было приостановлено движение через Чонгарский мост – важный участок маршрута между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

В 1-м отдельном штурмовом полку ВСУ заявили, что украинские военные контролируют все передвижения противника в этом районе и наблюдают за ремонтными работами.

По словам операторов беспилотников, в частности бойцов 412-й бригады Nemesis, в рамках так называемой кампании "средних ударов" уже уничтожены десятки российских грузовиков и топливозаправщиков.

Целью этой кампании является поражение объектов противника на расстоянии от 20 до 200 километров от линии фронта, прежде всего логистических центров, транспортных маршрутов и систем снабжения.

Как отмечает The Guardian, в мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество таких ударов выросло в четыре раза по сравнению с февралем: "Сейчас ударов на расстоянии более 20 километров в два раза больше, чем в марте, и в четыре раза больше, чем в феврале. И их будет еще больше. Это одно из приоритетных направлений".

Через несколько недель вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров уточнил, что стратегической целью является создание для российской армии полной "логистической блокады". По его словам, наиболее эффективные подразделения получают дополнительное финансирование и беспилотники для выполнения этой задачи.

Грузопоток резко сократился

"Результаты новой тактики уже становятся заметными. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что за последние две недели объемы военных перевозок по трассе Р-280 сократились на 71%", – говорится в статье.

Как отмечается, украинские подразделения не раскрывают всех деталей новых методов работы, однако, по оценкам экспертов, ключевую роль играет массовое использование групп беспилотников для атак на дороги, железнодорожные пути и мосты.

По сообщениям, в таких операциях активно используются американские дроны Hornet, оснащенные системами искусственного интеллекта для обнаружения транспортных средств.

Эти беспилотники с размахом крыльев примерно как большая доска для серфинга способны действовать на расстоянии до 150 километров и почти непрерывно патрулировать маршруты снабжения российских войск.

Одним из последствий кампании уже стал дефицит топлива в оккупированном Крыму.

Кроме того, украинские военные, вероятно, применяют новый отечественный беспилотник самолетного типа Morrigan длиной около двух метров.

Его особенностью является возможность запуска со специальной катапульты или рельсовой установки без необходимости использования взлетно-посадочной полосы.

В то же время российские чиновники заявляют об использовании Украиной дистанционного минирования с воздуха. Так, назначенный Кремлем глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о работе "комплексной системы дистанционного минирования", которая реагирует на движение транспорта. Он даже призвал водителей воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Россия признает серьезность проблемы

В результате вдоль дорог все чаще можно увидеть обгоревшие остатки российских грузовиков, тогда как колонны пытаются передвигаться по второстепенным маршрутам, чтобы избежать обнаружения.

Эффективность новой украинской тактики отмечают и независимые аналитики. В частности, американский Институт изучения войны (ISW) в недавнем отчете отметил, что удары средней дальности уже дают ощутимый оперативный эффект, ограничивая возможности России использовать ключевые транспортные маршруты между РФ и оккупированным Крымом, а также пути снабжения в районе Донецка.

Показательно, что 21 мая назначенный Кремлем глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об ограничении движения гражданских грузовиков на участке трассы Р-280 вдоль Азовского побережья.

Комментируя украинские атаки, Сальдо сравнил их с блокадой Ленинграда во время Второй мировой войны. Такие заявления, по мнению авторов, свидетельствуют о том, что удары по логистическим маршрутам все больше влияют на возможности российских войск поддерживать свои группировки на оккупированных территориях юга Украины.

Удар по Чонгарскому мосту – подробности

Как писал УНИАН, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщил о поражении Чонгарского моста средствами Fire Point и БПЛА "Бегемот". Российские захватчики 7 июня закрыли пункт пропуска "Чонгар" в Херсонской области после атаки украинских беспилотников.

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