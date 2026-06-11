Выход россиян с Кинбурнской косы: что от этого выиграет Украина, - анализ France24

Символическая ценность косы более важна, чем военная, считают аналитики.

В начале войны в Украине захват Россией Кинбурнской косы был провозглашен одной из самых значительных побед Москвы на юге. Однако теперь российские войска отступают от этого стратегического плацдарма. Какие преимущества получит от этого Украина – анализирует France24.

Основная причина отступления россиян заключалась в том, что их поставки были "полностью нарушены" ударами украинских беспилотников. Жизненно важные поставки боеприпасов, топлива и продовольствия полностью прекратились, а большинство военнослужащих 337-го полка ВДВ были переброшены в другие места.

Сохранилось ли стратегическое значение?

Кинбурнская коса контролирует доступ к ключевому порту Николаеву и близлежащему Очакову, одновременно предоставляя России возможность для артиллерийских и ракетных атак на южное побережье Украины.

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"Украина неоднократно предпринимала попытки вернуть ее обратно. Киев считает Кинбурнскую косу настолько важной, что в прошлом году попросил Соединенные Штаты включить ее в любой будущий мирный план, который Вашингтон может представить президенту России Владимиру Путину", - пишет издание.

Эксперт из Норвежского оборонного и исследовательского института Тор Букволл отметил, что россияне хотели использовать косу как плацдарм для дальнейшего продвижения на юг Украины, чтобы в конечном счете дойти до Одессы.

А специалист по России из Международной группы по изучению безопасности (ITSS) Уилл Кингстон-Кокс заявил, что, захватив полосу, Россия получила возможность контролировать устье Днепра и Буга и доступ к Херсону.

Однако по мере того, как война продолжается, эксперты говорят, что стратегическое значение Кинбурнской косы неуклонно снижается.

Во-первых, потому что Россия, похоже, отказалась от планов захвата Одессы, сказал Букволл. Во-вторых, потому что ситуация вокруг Херсона, а также вдоль реки Днепр, в значительной степени стагнировала. Вместо этого очаг войны переместился на Донбасс и Запорожскую область.

Значительная победа для Украины

Как заметил Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военных исследований Портсмутского университета, "Кинбурнская коса не имеет никакого значения, пока русские оккупируют левый берег Днепра". Однако вывод российских войск все равно устранит серьезное препятствие для украинских экспортеров, желающих использовать порты Николаева.

Кроме того, отмечает Кингстон-Кокс, "Россия также потеряет возможность использовать косу в качестве передовой позиции для наблюдения, а также для своей артиллерии и беспилотников, а также для радиоэлектронной борьбы и преследования морских маршрутов".

Но самым важным результатом будет символическая ценность – возможно, даже более важная, чем военная, сказал Букволл.

"Если Украина подтвердит контроль, она сможет заявить о полной деблокаде Николаевской области", – сказал Кингстон-Кокс. По его словам, это будет иметь "серьезное политическое значение" для Украины. Не в последнюю очередь потому, что президент Владимир Зеленский сможет использовать это как аргумент, чтобы убедить своих сторонников в том, что Киев играет ведущую роль в военных действиях.

Линии снабжения и беспилотники

Ледвидж также сказал, что это позволит Украине отвлечь внимание мира от неблагополучных боевых действий и "показать то, что она хочет, чтобы вы увидели".

Но помимо символического значения, вывод российских войск с Кинбурнской косы также подчеркнет возросшие возможности Киева по нанесению ударов средней дальности и принуждению противника к самостоятельному отступлению путем перерезания жизненно важных линий снабжения "без прямого штурма", отметил Букволл.

Выход россиян с Кинбурнской косы - новости

В новом отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что оборона оккупантов в зоне северной и западной частей Кинбурнской косы становится "все более невозможной". Аналитики отметили, что подразделения 337-го воздушно-десантного полка Москвы покидают свои позиции из-за "полностью сорванного" снабжения.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что если информация о выходе российских подразделений с Кинбурнской косы подтвердится, то Украина сможет более эффективно защитить Николаевскую и Херсонскую области от обстрелов. А Россия в таком случае потеряет контроль над рекой Днепр.

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