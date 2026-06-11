В НАТО обсуждают немедленное усиление защиты от дронов РФ на восточном фланге, - Politico

В альянсе отмечается увеличение числа инцидентов с дронами вдоль восточного фланга.

Члены НАТО обсудили предложение об ускорении программы закупки беспилотников через несколько дней после того, как российский дрон упал в Румынии. Об этом сообщает Politico.

Как рассказали трое дипломатов альянса, на закрытой встрече 32 послов стран НАТО участники обсуждали, стоит ли альянсу срочно закупать больше беспилотников для выполнения миссий по контролю воздушного пространства над приграничными государствами-членами.

"Война России против Украины продолжает создавать серьезные риски для евроатлантической безопасности, особенно в Черном море. Поэтому важно, чтобы НАТО усилило свое присутствие и возможности в Румынии. В ходе обсуждения было решено ускорить проекты НАТО по реагированию на угрозы со стороны дронов, чтобы меры поддержки для пострадавших членов Альянса могли быть утверждены на саммите [Альянса] в Анкаре в следующем месяце", - написал после встречи президент Румынии Никушор Дан.

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Такая запланированная встреча состоялась после того, как в конце прошлого месяца российский дрон упал на жилой дом в Румынии, в результате чего были ранены два человека. Также тогда Бухарест немедленно обратился с просьбой ускорить поставки средств ПВО от НАТО. Кроме того, альянс поднял в воздух истребители для сбивания подозрительных дронов над Латвией и Эстонией в течение последних недель.

"Как прямое следствие продолжающейся войны России против Украины, мы наблюдаем больше инцидентов с дронами вдоль нашего восточного фланга", - подчеркнула пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

В то же время союзники обратили внимание и на угрозы для критической инфраструктуры в Черном море, а именно для румынского проекта по разведке морских месторождений газа "Neptun Deep" стоимостью 4 млрд евро, который, по словам дипломатов, должен заработать в следующем году. Государства обсудили, должно ли военное командование НАТО принимать дополнительные меры для мониторинга угроз со стороны воздушных и морских БПЛА для этих объектов.

Дроны на территории НАТО - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пытается сбивать все дроны РФ, даже если они летят в страны НАТО. По его словам, Украина немедленно информирует своих партнеров, если перехватить дрон не удается.

"Россия использует дроны, чтобы оказывать давление на страны НАТО и оценить их реакцию. Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что объединенное НАТО должно дать более решительный ответ", - отметил глава государства.

В то же время президент Румынии попросил РФ наносить удары по Украине так, чтобы не страдали граждане его страны. Также он добавил, что не исключает возможности высылки российского посла в случае новых инцидентов с дронами.

"Румыния не будет игнорировать или преуменьшать значение любого инцидента, угрожающего жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства", - сказал Никушор Дан.

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