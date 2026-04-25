Украина готова к трехсторонним переговорам с США и Россией в Азербайджане, - Зеленский

Украина готова провести трехсторонние переговоры с Соединенными Штатами и Россией в Азербайджане. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в субботу, 25 апреля, во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в посредничестве в этом процессе... Мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции. У нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии", – напомнил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина готова к ближайшим переговорам в Азербайджане, "если Россия будет готова к дипломатии".
Переговоры о мире
Как сообщал УНИАН, недавно Зеленский назвал страны, где могут пройти новые переговоры о мире. По его словам, от Украины не зависит, в каком формате, где и когда будет проведена следующая встреча.
"Мы готовы к любому формату, в любой момент. В принципе, приоритетные страны мы с вами знаем. Там уже проводились встречи. Турция открыта. И Ближний Восток", - сказал он.
Президент подчеркнул, что украинские переговорщики могут встречаться в любой момент в любом государстве, кроме России и Беларуси.