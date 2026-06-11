Стубб отказался быть переговорщиком с Россией: кого предлагает взамен

Стубб также подчеркнул, что Европе "давно пора звязаться с Путиным".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит себя в роли представителя Европы на переговорах с Россией. При этом он подчеркнул, что сейчас удачное время для таких переговоров, так как Украина находится в сильной позиции.

На брифинге, который транслировал канал MTV Uutiset, Стубб заявил, что оптимальными представителями Европы на переговорах стала бы группа E3 - Франция, Германия и Великобритания.

"Лично я не вижу себя представителем в этом вопросе. Я думаю, важно, чтобы крупные игроки, то есть Франция, Германия и Великобритания, возглавили этот процесс, – сказал он.

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При этом политик добавил, что такие страны, как Финляндия или Норвегия, вполне могут оказывать поддержку переговорам "в фоновом режиме".

Стубб также подчеркнул, что Европе "давно пора звязаться с Путиным".

"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Украина занимает сильную позицию как в военном, так и в политическом и экономическом плане. Поэтому я считаю, что Европе давно пора связаться с российским руководством, а точнее, с президентом Путиным, и провести дипломатические переговоры", - заявил он.

Переговоры ЕС и России

Ранее СМИ писали, что Европейский Союз пока не планирует назначать представителя для возможных переговоров с РФ относительно завершения войны в Украине. Сначала ЕС хочет сосредоточиться на стратегии, а не на персоналиях. То есть, они хотят сначала определиться, какие вопросы должны обсуждаться с Россией.

В РФ заявили, что не возражали бы, чтобы переговорщиком от ЕС стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. В Евросоюзе этот вариант резко отвергли.

В то же время ранее Стубб намекнул, что готов быть представителем Европы на переговорах. Отвечая на вопрос журналистов о готовности стать посредником на переговорах, он отметил, что "на этот вопрос, вероятно, нельзя ответить отрицательно".

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