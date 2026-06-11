Звезде 'Люди Икс' диагностировали рак груди

Актёр рассказал о своём редком заболевании и лечении.

Известный канадский актер Тайлер Мэйн сообщил об онкологическом заболевании. В частности, у 59-летней звезды фильмов "Люди Икс" и "Троя" диагностировали рак молочной железы.

Об этом он сообщил в своем Facebook и отметил, что уже начал курс химиотерапии.

"У меня рак груди. И да, это огромная редкость. Лишь 1% случаев рака молочной железы встречается у мужчин. Скажу честно, моя первая реакция была – держать это в секрете. Это немного неловко, но я узнал, что мужчинам чаще диагностируют эту болезнь на ранней стадии, потому что об этом не говорят вслух. На самом деле все мои врачи отговаривали, а жена в конце концов заставила удалить узелок, который у меня появился", – отметил Тайлер.

Актер также добавил, что настроен победить рак и призвал всех своевременно проходить обследования.

"У 1 из 755 мужчин в течение жизни может быть диагностирован рак молочной железы, и если его обнаружить на ранней стадии, то он поддается лечению", - подчеркнул Мэйн.

К слову, Тайлер приобрел популярность после работы в фильме "Люди Икс", где он сыграл роль Шаблезубого. Благодаря своему спортивному телосложению, его начали активно приглашать на другие роли. В частности, в фильмы "Царь скорпионов", "Троя", "Геракл" и "Изгнанные дьяволом".

Напомним, ранее стало известно о смерти известного украинского актера Евгения Бубера, который более года боролся с раком.

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